SIP रोकने का सही समय क्या है, 5, 10 या 20 साल कब मिलेगा मनचाहा रिटर्न?

नई दिल्ली। एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। छोटी किस्त होने के कारण इसका असर आपकी सेविंग या बजट पर नहीं पड़ता। हम एसआईपी (SIP) शुरू कर तो देते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये एसआईपी कब तक करनी चाहिए।

या कब तक एक एसआईपी को जारी रखा जा सकता है। आइए इसे लेकर आज सही रणनीति को समझते हैं। कब रोक देनी चाहिए एसआईपी? एसआईपी के जरिए निवेश करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका निश्चित समय के लिए निवेश करते रहे। इसमें रुकावट न आए। इसके साथ ही गिरावट होते समय अपना धैर्य न खोएं। वॉरेन बफेट ने भी अपनी सफलता का राज धैर्य, अनुशासन और कम्पाउंडिंग को बताया है।



अब सवाल ये है कि एसआईपी में निवेश करना शुरू तो कर दिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसे कब रोके या कब तक एसआईपी में निवेश करते रहे? आपको बता दें कि एसआईपी से मिलने वाले एक्चुअल मुनाफे को देखने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा। अगर आप कम समय जैसे 2 या 3 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर ही पूरी तरह से निर्भर करेगा।

इसमें आपको कम्पाउंडिंग का फायदा कम ही देखने को मिलेगा। कम्पाउंडिंग का एक्चुअल लाभ तभी देखने को मिलता है, जब आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश करें। वैसे तो माना जाता है कि कम्पाउंडिंग का लाभ आपको 7 से 10 निवेश करने पर दिख जाएगा। लेकिन आपको एसआईपी कब तक जारी रखनी चाहिए, ये आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों पर भी निर्भर करता है। अगर आप बच्चे की शादी, पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना चाहिए।