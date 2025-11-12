SIP Calculation: हर महीने 3000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) आज काफी पॉपुलर है। एक समय ऐसा था, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लोग बचते थे। क्योंकि इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें पैसा डूबने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस रिस्क के बावजूद आज लोग म्यूचुअल फंड में जमकर निवेश कर रहे हैं।
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड आज काफी फेमस निवेश प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक बेहतर पोर्टफोलियो वो है, जिसमें सुरक्षित निवेश स्कीम के साथ असुरक्षित निवेश स्कीम भी शामिल हो। असुरक्षित स्कीम के लिए ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं।
इसके साथ ही इसमें मिलने वाला रिटर्न निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। क्योंकि एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 10 साल के लिए हर महीने 3000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनकर तैयार हो सकता है।
कैलकुलेशन
अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए हर महीने 3000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 25,23,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में आपका केवल मूलधन 9 लाख रुपये होगा। अगर रिटर्न की बात करें तो आपको केवल रिटर्न के रूप में ही 16,23,000 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न शेयर मार्केट पर आधारित होता है। इसलिए फिक्स्ड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
चलिए अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस महीने हमें कौन-से फंड में निवेश करना चाहिए। आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता ने कुछ ऐसे फंड्स का सुझाव दिया है, जिनमें हम नवंबर में निवेश कर अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं।
नवंबर में कौन-से फंड है सबसे बेस्ट
आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता के अनुसार नवंबर में निवेश के लिए ये फंड सबसे बेहतर है-
- निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड
- मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप
- HDFC फ्लेक्सी कैप
- ICICI Prudential इक्विटी और डेट फंड
- एसबीआई आर्बिट्रेज फंड
