इस Mutual Fund ने कर दिया कमाल, ₹1 लाख को बनाया ₹4 करोड़; देखें लमसम या SIP, किसने दिया इतना रिटर्न

नई दिल्ली। Mutual Fund: आज के समय में म्यूचुअल फंड के जरिए लोग करोड़ों रुपये निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में सीधे निवेश की बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड है जिसने 1 लाख को 4 करोड़ बना दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर लमसम या फिर SIP किसके जरिए इतना बड़ा फंड तैयार हुआ है और इस फंड का नाम क्या है।

किस Mutual Fund ने बनाया 1 लाख को 30 करोड़ रुपये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के प्रमुख फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने 30 साल पहले अपनी शुरुआत से ही 1 लाख रुपये के निवेश को 4 करोड़ रुपये में बदल दिया है। अक्टूबर 1995 में अपनी शुरुआत के बाद से इसने 22.33% की शानदार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की है। यह पैसा SIP के जरिए नहीं बल्कि एकमुस्त यानी लमसम के जरिए निवेश किया गया था। म्यूचुअल फंड में दो तरह से निवेश किए जाते हैं एक एसआईपी के जरिए और दूसरा एकमुश्त यानी लमसम। लमसम में एक साथ निवेश किया जाता है, जबकि एसआईपी में हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश किया जाता है।

कितना बड़ा है Nippon India Growth Mid Cap Fund? फंड हाउस की एक विज्ञप्ति के अनुसार, Nippon India Growth Mid Cap Fund का NAV 180 गुना बढ़कर, लॉन्च के समय 10 रुपये से सितंबर 2025 तक 2,001.69 रुपये हो गया है। लगभग 38,400 करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (AUM) के साथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने मिड-कैप इक्विटी फंडों में से एक है।