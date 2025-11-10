Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Multibagger Stock तो बहुत सुना होगा, कभी सुना है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड? तीन साल में पांच गुना कर दिया पैसा

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    Multibagger Mutual Fund: मिराए एसेट NYSE FANG+ ETF फंड ऑफ़ फंड ने तीन साल में निवेशकों के पैसे को पांच गुना कर दिया है, जिससे यह एक मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के रूप में उभरा है। इस फंड ने सालाना 70% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ग्लोबल टेक कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, हालाँकि इसमें कुछ जोखिम भी शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिराए एसेट NYSE FANG+ ETF फंड ऑफ फंड्स ने 3 साल में निवेशकों के पैसे को पांच गुना कर दिया।

    नई दिल्ली| आपने 'मल्टीबैगर स्टॉक' का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने 'मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड' (Multibagger Mutual Fund) का नाम सुना है? अगर नहीं, तो चलिए हम बताते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक 'मल्टीबैगर फंड' उभर कर सामने आया है, जिसने तीन साल में निवेशकों के पैसे को एक नहीं, दो नहीं बल्कि पांच गुना तक बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं- Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund की, जिसने तीन साल में सालाना 70% का रिटर्न दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 68.8% रिटर्न दिया है, जबकि तीन साल का सीएजीआर (CAGR- Compound Annual Growth Rate) करीब 70.42% रहा। यानी, अगर किसी ने तीन साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 5.49 लाख रुपए हो चुकी होती।

    3 साल का कैलकुलेशन

    • एकमुश्त निवेश- 1,00,000 रुपए
    • रिटर्न दर- 70.42% सालाना
    • अवधि- 3 साल
    • कुल वैल्यू- 5,49,579 रुपए

    यानी निवेशक को तीन साल में कुल 4,49,579 लाख का मुनाफा मिला।

    यह भी पढ़ें- SIP Calculation: सिर्फ ₹250 महीने की SIP से कैसे बनेगा ₹76 लाख का फंड? ये रहा पूरा कैलकुलेशन

    क्यों खास है यह म्यूचुअल फंड?

    यह म्यूचुअल फंड FoF है, यानी फंड ऑफ फंड्स। और आसान शब्दों में समझें तो यह खुद शेयर नहीं खरीदता, बल्कि दूसरे विदेशी फंड्स में निवेश करता है। यह फंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE), FANG+ Index को ट्रैक करता है, जिसमें फेसबुक (Meta), एपल (Apple), अमेजन (Amazon), नेटफ्लिक्स (Netflix), गूगल (Google, Alphabet), टेस्ला (Tesla), एनवीडिया (Nvidia), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), स्नोफ्लेक (Snowflake) और एएमडी (AMD) जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं।

    कम खर्च, दमदार परफॉर्मेंस

    इस फंड का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.07% है, यानी खर्च बहुत कम है। इसके मुकाबले बाकी विदेशी फंड्स का औसत खर्च 1.04% तक है। शार्प रेशियो (Sharpe Ratio) 1.73 दिखाता है कि यह फंड रिटर्न के मुकाबले जोखिम में भी संतुलित है।

    2 लाख करोड़ रुपए का AUM

    मिराए एसेट म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है, जबकि भारत में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के वित्त क्षेत्र (BKC) में स्थित है। यह 2007 में भारत में शुरू हुआ और वर्तमान में 116 स्कीम्स ऑपरेट करता है। जिनमें इक्विटी फंड्स (लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप), हाइब्रिड फंड्स (एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज), डेट फंड्स (शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट), इंडेक्स/ईटीएफ फंड्स (निफ्टी 50, मैन्युफैक्चरिंग) और फंड ऑफ फंड्स (ओवरसीज जैसे NYSE FANG+) शामिल हैं।

    इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। NYSE FANG+ ETF FoF डायरेक्ट ग्रोथ विदेशी टेक स्टॉक्स पर फोकस्ड FoF है। इसने पिछले एक साल में 54% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन यह रिस्क वाला है।

    निवेश करें या नहीं?

    जो निवेशक भारतीय बाजार से बाहर ग्लोबल टेक दिग्गजों में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है। हालांकि, इस तरह के फंड विदेशी बाजारों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें मुद्रा उतार-चढ़ाव और ग्लोबल रिस्क भी रहते हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US