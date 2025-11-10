Multibagger Stock तो बहुत सुना होगा, कभी सुना है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड? तीन साल में पांच गुना कर दिया पैसा

नई दिल्ली| आपने 'मल्टीबैगर स्टॉक' का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने 'मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड' (Multibagger Mutual Fund) का नाम सुना है? अगर नहीं, तो चलिए हम बताते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक 'मल्टीबैगर फंड' उभर कर सामने आया है, जिसने तीन साल में निवेशकों के पैसे को एक नहीं, दो नहीं बल्कि पांच गुना तक बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं- Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund की, जिसने तीन साल में सालाना 70% का रिटर्न दिया है।

इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 68.8% रिटर्न दिया है, जबकि तीन साल का सीएजीआर (CAGR- Compound Annual Growth Rate) करीब 70.42% रहा। यानी, अगर किसी ने तीन साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 5.49 लाख रुपए हो चुकी होती।

कम खर्च, दमदार परफॉर्मेंस इस फंड का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.07% है, यानी खर्च बहुत कम है। इसके मुकाबले बाकी विदेशी फंड्स का औसत खर्च 1.04% तक है। शार्प रेशियो (Sharpe Ratio) 1.73 दिखाता है कि यह फंड रिटर्न के मुकाबले जोखिम में भी संतुलित है।

2 लाख करोड़ रुपए का AUM मिराए एसेट म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है, जबकि भारत में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के वित्त क्षेत्र (BKC) में स्थित है। यह 2007 में भारत में शुरू हुआ और वर्तमान में 116 स्कीम्स ऑपरेट करता है। जिनमें इक्विटी फंड्स (लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप), हाइब्रिड फंड्स (एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज), डेट फंड्स (शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट), इंडेक्स/ईटीएफ फंड्स (निफ्टी 50, मैन्युफैक्चरिंग) और फंड ऑफ फंड्स (ओवरसीज जैसे NYSE FANG+) शामिल हैं।

इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। NYSE FANG+ ETF FoF डायरेक्ट ग्रोथ विदेशी टेक स्टॉक्स पर फोकस्ड FoF है। इसने पिछले एक साल में 54% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन यह रिस्क वाला है।

निवेश करें या नहीं? जो निवेशक भारतीय बाजार से बाहर ग्लोबल टेक दिग्गजों में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है। हालांकि, इस तरह के फंड विदेशी बाजारों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें मुद्रा उतार-चढ़ाव और ग्लोबल रिस्क भी रहते हैं।