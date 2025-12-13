MSME को लेकर आया बड़ा अपडेट, नीति आयोग पैनल ने कर दी ये बड़ी सिफारिश; छोटे उद्योगों को सीधे होगा फायदा

नई दिल्ली। एक सूत्र के अनुसार पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाले नीति आयोग पैनल की मुख्य सिफारिशें हैं, कच्चे माल और कैपिटल गुड्स पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCOs) को रोकना, व्यवसायों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग नियमों में ढील देना, GST रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना, साथ ही पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखना। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को आसानी होगी। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नीति आयोग के मौजूदा सदस्य गौबा की अध्यक्षता वाला पैनल अगस्त में बनाया गया था। इसे बिजनेस करने में आसानी बढ़ाने और एंटरप्राइज पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के मकसद से नॉन-फाइनेंशियल रेगुलेटरी सुधारों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था।

पब्लिक नहीं की गई है रिपोर्ट गौबा की अध्यक्षता वाले पैनल ने एक रिपोर्ट को फाइनल कर लिया है, जिसे अभी तक पब्लिक के लिए जारी नहीं किया गया है। चर्चाओं से जुड़े सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि इसमें कई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, और रिपोर्ट दिसंबर के आखिर तक पब्लिक के लिए जारी की जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा, "अभी तक, रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों के साथ शेयर की गई है।"

इसे लेकर ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ राहुल सिंह ने कहा, नीति आयोग पैनल की ये सिफारिशें भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यावहारिक और समयोचित सुधारों की ओर संकेत करती हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में और ढील तथा एमएसएमई के लिए अनिवार्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) को समाप्त करने का प्रस्ताव, अनुपालन लागत और प्रशासनिक दबाव को कम करेगा। इससे छोटे और मध्यम उद्यम अपने मुख्य व्यवसाय, नवाचार और उत्पादकता पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। यह कदम रोजगार सृजन, प्रतिस्पर्धात्मकता और औद्योगिक विकास को गति देगा। हालांकि, गुणवत्ता और सामाजिक दायित्व के दीर्घकालिक लक्ष्यों से संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।" सूत्रों का कहना है कि MSMEs पर कंप्लायंस का बोझ है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि कई यूनिट्स को हर साल 1,400 से ज्यादा कंप्लायंस मुद्दों का सामना करना पड़ता है और रोजाना लगभग 40 रेगुलेटरी बदलावों पर नज़र रखनी पड़ती है। कंप्लायंस कम करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा आसान सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में MSMEs के लिए अनिवार्य CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की जरूरत को खत्म करने, GST रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और "छोटी कंपनी" की परिभाषा के लिए थ्रेशहोल्ड को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा करने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट में छोटी फर्मों के लिए अनिवार्य बोर्ड मीटिंग और ऑडिट का बोझ कम करने, GST पेमेंट में देरी पर लगने वाले पेनाल्टी इंटरेस्ट को 18% से घटाकर 12% करने और नए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन कम करने की भी सिफारिश की गई है।

लाइसेंसिंग को लेकर क्या कहा गया? लाइसेंसिंग पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंसिंग और कंप्लायंस की जरूरतें रिस्क के हिसाब से सही अनुपात में और ग्रेडेड होंगी। लाइसेंस, परमिट, NOC वगैरह के रूप में पहले से मंजूरी सिर्फ़ राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, इंसानी स्वास्थ्य या पर्यावरण को गंभीर नुकसान या बड़े सार्वजनिक हित के कारणों से ही जरूरी होगी, और सिर्फ कानून के तहत बताए गए मामलों में ही।