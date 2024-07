ITR Filling 2024: दोगुने से तिगुने टाइम में फाइल हो रहा है ITR, बार-बार सर्वर डाउन से परेशान टैक्सपेयर्स

5. Unable to download ITR form.

& Many more with no possible solution.#IncomeTaxReturn #ITR pic.twitter.com/asDy9Ew7M7— Divyanshu Sharma (@Divs0401) July 27, 2024

सर्वर डाउन की वजह से रिटर्न फाइल होने में टाइम लग रहा है। 27 जुलाई की सुबह को मेंटेनेंस की वजह से पोर्टल सर्वर ठप हो गया था। करदाता ने बताया कि सही तरीके से सर्वर काम न करने की वजह से रिटर्न फाइल में 10 से 12 मिनट की जगह 20 से 30 मिनट का समय लग रहा है।

सर्वर की दिक्कतों को लेकर करदाता सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। सर्वर डाउन की परेशानी करदाताओं के साथ कर सलाहकार को भी हो रही है।

रिटर्न फाइल करने के लिए कर सलाहकार को देर रात या फिर सुबह जल्दी रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, ताकि अच्छी स्पीड मिले और ज्यादा से रिटर्न फाइल किया जा सके।

कर सलाहकार ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग पोर्टल के ऑफलाइन फॉर्मेट (यूटिलिटी) में कुछ बदलाव किये गए हैं। इस बदलाव की वजह से रिटर्न फाइल करने में समय लग रहा है।

यह भी पढ़ें- M-Cap: टॉप-10 कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, इन्फोसिस, LIC को सबसे ज्यादा फायदा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि अभी तक 5 करोड़ आईटीआर फाइल हो गए हैं।

More than 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been received on the e-filing portal of the Income Tax Department till 26th of July 2024. This is 8% more than the ITRs filed in the preceding year. Over 28 lakh ITRs were received on 26th July itself.@Infosys is the…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 27, 2024