ULIP vs Traditional Plan: कौन देता है ज्यादा रिटर्न और सिक्योरिटी, आपके लिए कौन बेस्ट? 7 पॉइंट में समझें

नई दिल्ली| ULIP vs Traditional Plan: अगर आप अपनी सेविंग को बढ़ाने और परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की सोच रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस इसके लिए सबसे भरोसेमंद रास्ता है। आजकल दो तरह के इंश्योरेंस प्लान सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला- यूलिप यानी यूएलआईपी (ULIP- Unit Linked Insurance Plan) और दूसरा- ट्रेडिशनल सेविंग प्लान।

दोनों ही स्कीमें इंश्योरेंस के साथ निवेश का मौका देती हैं, लेकिन इनका तरीका और फायदा एक-दूसरे से काफी अलग है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत और फाइनेंशियल गोल के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? तो इस बारे में बता रहे हैं गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ सब्यसाची सरकार। चलिए समझतें एक-एक डिटेल।

यूलिप क्या है? (What is ULIP) यूलिप एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो बाजार से जुड़ा होता है। इसमें आप जो प्रीमियम भरते हैं, उसका एक हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाता है और बाकी हिस्सा शेयर बाजार, डेट फंड या बैलेंस्ड फंड में निवेश किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप चाहें तो मार्केट के हालात या अपने रिस्क लेवल के हिसाब से पैसा इक्विटी फंड से डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं, तो यूलिप आपको पारंपरिक योजनाओं से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। हां, मार्केट गिरने पर रिटर्न घट भी सकते हैं, इसलिए यह योजना उन्हीं लोगों के लिए सही है जो कुछ जोखिम लेने को तैयार हैं।

रिस्क बनाम स्टेबिलिटी (Risk vs Stability) यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान्स के बीच असली फर्क इनके निवेश के तरीके में है। यूलिप उन लोगों के लिए बेहतर हैं, जो रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। वहीं ट्रेडिशनल प्लान्स उन लोगों के लिए हैं जो सुरक्षित और स्थिर आय चाहते हैं। युवा निवेशक जो नियमित आमदनी रखते हैं और मार्केट के उतार-चढ़ाव को समझते हैं, उनके लिए यूएलआईपी से बेहतर कुछ नहीं। वहीं जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं या भविष्य के खर्चों की निश्चितता चाहते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल प्लान सही रहेंगे।

ग्रोथ की संभावना: मार्केट लिंक्ड vs फिक्स्ड रिटर्न ULIP की खासियत यह है कि अगर मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। इसमें आप इक्विटी से डेट फंड में शिफ्ट कर के रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। वहीं, ट्रेडिशनल प्लान्स में ग्रोथ भले कम हो, लेकिन रिटर्न तय होता है। आपको पहले से पता रहता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। यह सुरक्षा देता है, लेकिन महंगाई (Inflation) के असर से पूरी तरह नहीं बचाता।

फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन यूएलआईपी में सबसे बड़ी खूबी है कि आप इसे अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे फंड स्विच करना हो या अतिरिक्त निवेश (Top-up) करना हो- आपको आजादी मिलती है। इसके उलट, ट्रेडिशनल प्लान्स में यह सुविधा नहीं होती। ये सीधे-सादे होते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो अनुशासित सेविंग पसंद करते हैं और निवेश को बार-बार मॉनिटर नहीं करना चाहते।

लॉक-इन और लिक्विडिटी यूलिप में 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, यानी आप पांच साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। पांच साल बाद आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा होती है। यह लंबे समय के निवेश के लिए अच्छा है। ट्रेडिशनल प्लान्स में लिक्विडिटी लगभग नहीं होती। पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको तय राशि से कम मिल सकता है। इसलिए यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि तक निवेश करना चाहते हैं।

कौन सा प्लान आपके लिए सही? अगर आप मार्केट के उतार-चढ़ाव को समझते हैं और लंबी अवधि में संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो यूलिप (ULIP) आपके लिए सही चुनाव है। यह निवेश और इंश्योरेंस का स्मार्ट कॉम्बो है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड और भरोसेमंद रिटर्न चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल प्लान आपके लिए बेहतर हैं। इनमें रिस्क नहीं होता और आपकी सेविंग पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

फैसला आपकी जरूरतों पर निर्भर दोनों ही प्लान्स अच्छे हैं, फर्क बस आपके लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता में है। अगर आप तेजी से ग्रोथ चाहते हैं और मार्केट के साथ चलना जानते हैं तो ULIP का चुनाव करें। वहीं, अगर आप स्थिरता, सुरक्षा और मन की शांति चाहते हैं तो ट्रेडिशनल प्लान सही रहेंगे।