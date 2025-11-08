'डिजिटल गोल्ड में बड़ा खतरा', ₹10 में सोना खरीदने वालों की SEBI की सख्त चेतावनी; तनिष्क-फोनपे-MMTC रडार पर!

नई दिल्ली| Digital Gold Investment: अब सिर्फ 10 रुपए में डिजिटल गोल्ड खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, लेकिन बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी दी है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स किसी भी सरकारी या सेबी रेगुलेशन के तहत नहीं आते, यानी अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो निवेशकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तनिष्क, MMTC-PAMP, कैरटलैन और फोनपे जैसे कई बड़े ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सेबी ने साफ कहा कि इनमें 'बड़ा रिस्क' छिपा है। सेबी ने सलाह दी है कि निवेशक सिर्फ रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे ETF या EGR में ही पैसा लगाएं।

सेबी ने क्या कहा? सेबी ने शनिवार, 8 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'डिजिटल गोल्ड' (Digital Gold) या 'E-Gold'के नाम पर निवेश के विकल्प दे रहे हैं। ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद न तो सिक्योरिटीज हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स की श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से सेबी के दायरे से बाहर हैं। सेबी ने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों में निवेश करने पर निवेशकों को काउंटरपार्टी या ऑपरेशनल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर कंपनी या प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट करता है, तो निवेशक को सेबी से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।