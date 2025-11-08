Language
    'डिजिटल गोल्ड में बड़ा खतरा', ₹10 में सोना खरीदने वालों की SEBI की सख्त चेतावनी; तनिष्क-फोनपे-MMTC रडार पर!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    सेबी ने डिजिटल गोल्ड में निवेश (Digital Gold Investment) को लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि ये उत्पाद सेबी के दायरे में नहीं आते। तनिष्क, फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, जिनमें जोखिम है। सेबी ने निवेशकों को रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे ईटीएफ में निवेश करने की सलाह दी है, जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। डिजिटल गोल्ड में कंपनी डिफॉल्ट होने पर निवेशकों को सुरक्षा नहीं मिलेगी।

    10 रुपए में Digital Gold खरीदने वालों को SEBI की सख्त चेतावनी, हो सकता है बड़ा नुकसान।

    नई दिल्ली| Digital Gold Investment: अब सिर्फ 10 रुपए में डिजिटल गोल्ड खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, लेकिन बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी दी है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स किसी भी सरकारी या सेबी रेगुलेशन के तहत नहीं आते, यानी अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो निवेशकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।

    तनिष्क, MMTC-PAMP, कैरटलैन और फोनपे जैसे कई बड़े ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सेबी ने साफ कहा कि इनमें 'बड़ा रिस्क' छिपा है। सेबी ने सलाह दी है कि निवेशक सिर्फ रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे ETF या EGR में ही पैसा लगाएं।

    सेबी ने क्या कहा?

    सेबी ने शनिवार, 8 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'डिजिटल गोल्ड' (Digital Gold) या 'E-Gold'के नाम पर निवेश के विकल्प दे रहे हैं। ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद न तो सिक्योरिटीज हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स की श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से सेबी के दायरे से बाहर हैं। सेबी ने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों में निवेश करने पर निवेशकों को काउंटरपार्टी या ऑपरेशनल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर कंपनी या प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट करता है, तो निवेशक को सेबी से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।

    कौन-कौन से प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं डिजिटल गोल्ड?

    कई नामी ब्रांड्स इस समय डिजिटल गोल्ड की पेशकश कर रहे हैं-

    कंपनी/प्लेटफॉर्म ऑफर की मुख्य बातें
    तनिष्क (Tanishq) 24 कैरेट गोल्ड, सिर्फ ₹100 से निवेश, SafeGold द्वारा संचालित
    MMTC-PAMP किसी भी समय खरीद-बिक्री या रिडीम की सुविधा
    Aditya Birla Capital ₹10 से निवेश की शुरुआत
    Caratlane, PhonePe, Shriram Finance अपनी वेबसाइट और ऐप पर गोल्ड निवेश की सुविधा

    हालांकि ये सभी भरोसेमंद नाम हैं, लेकिन सेबी ने साफ कहा है कि अगर इनमें कोई गड़बड़ी होती है तो निवेशकों को सेबी की सुरक्षा नहीं मिलेगी।

    सेबी के रेगुलेटेड विकल्प क्या हैं?

    सेबी ने बताया कि गोल्ड में निवेश (Digital Gold Investment) के लिए कई रेगुलेटेड प्रोडक्ट पहले से मौजूद हैं-

    • गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) (Exchange Traded Funds)
    • इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिपीप्ट्स (Electronic Gold Receipts- EGRs)
    • एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (Exchange-Traded Commodity Derivatives)

    ये सभी निवेश SEBI-registered इंटरमीडियरीज के जरिए किए जा सकते हैं और पूरी तरह नियामक सुरक्षा में आते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदना भले आसान लगे, लेकिन इसमें जोखिम बड़ा है। SEBI की सलाह साफ है- भरोसे से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। अगर सोना में निवेश करना ही है, तो ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो रेगुलेटेड हों और कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हों।

