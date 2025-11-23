ये तीन सरकारी बीमा कंपनियों का होगा विलय, सरकार लगा चुकी है 17450 करोड़ रुपये की पूंजी

वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते वित्त मंत्रालय तीन सरकारी बीमा कंपनियों को एक ही इकाई में विलय करने के पुराने प्रस्ताव पर फिर से विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में कुल 17,450 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी ताकि इन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सके। इससे दक्षता और स्केल दोनों में लाभ होने की उम्मीद है।

साल 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इन तीनों कंपनियों का एक ही बीमा इकाई में विलय कर दिया जाएगा। लेकिन जुलाई 2020 में सरकार ने यह विचार छोड़ दिया था और केंद्रीय कैबिनेट ने इसके बजाय तीनों सामान्य बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दी थी।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब इनकी वित्तीय सेहत में सुधार के बाद वित्त मंत्रालय इनके विलय की प्रारंभिक समीक्षा कर रहा है ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सरकार ने जिस एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी, उस प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। ईटी के सूत्रों के मुताबिक कई विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में बड़े निजीकरण एजेंडे की घोषणा की थी, जिसमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का ऐलान शामिल था। इसके बाद अगस्त 2021 में संसद ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खुल गया। संशोधित कानून में यह अनिवार्य प्रावधान हटा दिया गया कि केंद्र सरकार के पास किसी निर्धारित बीमाकर्ता में कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी होने चाहिए।