अमेरिका में दवा, ट्रक और फर्नीचर कौन-सी कंपनियां भेजती हैं, देखें टॉप निर्यातक की पूरी लिस्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ और अन्य उत्पादों पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत से अमेरिका को जेनरिक दवाएं निर्यात करने वाली शीर्ष कंपनियों में सन फार्मा अरबिंदो फार्मा डॉ. रेड्डीज लैब्स सिप्ला और ल्यूपिन शामिल हैं। किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी के निर्यात में मैजिक वुड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अग्रणी है।
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ साथ ही 1 अक्टूबर से रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ऐसे में हम आपको अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाले ब्रांड्स के नाम बता रहे हैं।
भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां जेनरिक दवाओं (Generic drugs) के लिए जानी जाती हैं और अमेरिका उनका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
टॉप 5 फार्मा प्रोडक्ट निर्यातक कंपनियां
किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी एक्सपोर्टर
भारत से अमेरिका को किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी यूनिट्स का निर्यात करने वाली प्रमुख कंपनियों में Magick Woods Exports Pvt Ltd सबसे आगे है, जिसने अब तक 2,529 से अधिक शिपमेंट किए हैं।
यह कंपनी MDF और पार्टिकल बोर्ड से बने कैबिनेट्स निर्यात करती है। इसके अलावा Gita Hospitality Pvt Ltd भी भारत की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनियों में से एक मानी जाती है।
अन्य प्रमुख कंपनियों में Urban Groove Furniture Pvt Ltd, JSG Innotech Pvt Ltd, कैरीसिल लिमिटेड, Purewood, और Rovere Homes शामिल हैं। ये कंपनियां अमेरिका और यूरोप के लिए किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटी, और कैबिनेट फर्नीचर जैसे उत्पादों की आपूर्ति करती हैं।
उपहोस्टर्ड फर्नीचर कंपनियां
उपहोस्टर्ड फर्नीचर की बात करें तो Indian Designs Exports Pvt Ltd और Furniture Kraft International Pvt Ltd भारत से अमेरिका को सोफ़ा और गद्देदार फर्नीचर भेजने वाली अग्रणी कंपनियाँ हैं।
Rovere Homes और Furniture Roots (जोधपुर) भी अमेरिका और यूरोपीय देशों में अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर और आर्मचेयर एक्सपोर्ट करती हैं।
भारी ट्रक के निर्यातक
वहीं, भारी ट्रक के निर्यात में Daimler India Commercial Vehicles (BharatBenz / Fuso) जैसी कंपनियां अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में सक्रिय हैं, लेकिन अमेरिका को भारी ट्रक का बड़ा निर्यात फिलहाल दर्ज नहीं हुआ है।
भारत से “अन्य वाहन” श्रेणी में अमेरिका को निर्यात जरूर होता है, मगर उसमें हेवी ट्रक की मात्रा स्पष्ट नहीं है।
