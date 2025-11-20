Tomato Price Hike: टमाटर ने बिगाड़ा किचन का स्वाद, 15 दिन में 112% तक महंगा; अचानक क्यों बढ़े दाम?

Tomato Price Hike: देशभर में एक बार फिर लाल टमाटर के दाम किचन का स्वाद बिगाड़ने लगे हैं। देशभर के शहरों में पिछले 15 दिन में टमाटर की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। कई शहरों में तो इसकी कीमतें दोगुनी तक तक हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है- अक्टूबर में हुई तेज बारिश, जिससे कई राज्यों में फसलें खराब हो गईं और बाजार में सप्लाई घट गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक महीने में खुदरा कीमतों में 25% से 100% तक की बढ़ोतरी (Tomato Price Hike) दर्ज की गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 19 नवंबर को टमाटर का ऑल इंडिया एवरेज रेट 46 रुपए प्रति किलो रहा, जो एक महीने पहले 36 रुपए प्रति किलोग्राम था। यानी औसत कीमतों में 27% की बढ़ोतरी हो चुकी है।

आंकड़ों की मानें तो सबसे ज्यादा झटका चंडीगढ़ को लगा, जहां टमाटर 112% महंगा हो गया। वहीं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी दाम 40% से ज्यादा बढ़े हैं। कई शहरों में 80 रुपए में बिक रहा कई शहरों में अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमतें 60 से 80 प्रति किलो (Tomato Price Today) तक पहुंच गई हैं। व्यापारी बताते हैं कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलना मुश्किल है। शादी का सीजन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वजह से मांग बढ़ी हुई है, जबकि सप्लाई पहले ही कम है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के टमाटर व्यापारी संघ के चेयरमैन अशोक कोशिक ने बताया कि,