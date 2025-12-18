सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों की बल्ले-बल्ले! 5 साल में 184% रिटर्न, ₹5 लाख के बने ₹14.2 लाख; हर यूनिट पर कितना फायदा?

Sovereign Gold Bond Return: आमतौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन नियमों के तहत 5 साल पूरे होने के बाद इन्हें ब्याज भुगतान की तारीख पर भुनाने की सुविधा मिलती है। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2020-21 सीरीज-III के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख और कीमत का ऐलान कर दिया है। RBI के मुताबिक, इस सीरीज का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन 16 दिसंबर 2025 तय कर गई। यानी अगर आपने बॉन्ड में निवेश किया है तो आप इसे बेच सकते हैं।

5 लाख के निवेश को बना दिया 14.5 लाख रुपए दिलचस्प बात यह है कि जून 2020 में 4,627 रुपए प्रति ग्राम की कीमत पर लिया गया यह बॉन्ड अब 13152 रुपए प्रति यूनिट पर रिडीम होगा। यानी इस पर करीब 184% छप्परफाड़ रिटर्न मिलेगा, वो भी ब्याज के अलावा। इसे और आसान भाषा में समझें तो अगर पांच साल पहले आपने इसमें 5 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू 14.2 लाख रुपए के आसपास होती।

SGB 2020-21 सीरीज-III की इश्यू कीमत क्या थी? (What was the issue price of SGB 2020-21 Series-III?) इस सीरीज का ऑफलाइन इश्यू प्राइस 4,677 रुपए प्रति ग्राम था। जो निवेशक ऑनलाइन और डिजिटल मोड से आवेदन करते थे, उन्हें 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिली थी। ऐसे निवेशकों के लिए इश्यू प्राइस 4,627 रुपए प्रति ग्राम रहा।

SGB निवेशकों को मिला कितना रिटर्न? (How much return did SGB investors get?) अगर किसी निवेशक ने जून 2020 में 4,627 रुपए प्रति ग्राम की दर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) खरीदा था, तो प्रीमैच्योर रिडेम्प्शन पर उसे 13152 - 4627 = 8525 रुपए प्रति ग्राम का सीधा फायदा हुआ, वो भी ब्याज को छोड़कर।

एब्सोल्यूट रिटर्न: करीब 184%

कैलकुलेशन: 8525 ÷ 4627 × 100 = 184.3% सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कितना मिलता है ब्याज? (How much interest is earned on Sovereign Gold Bond?) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर सालाना 2.5% ब्याज मिलता है, जो हर छह महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा होता है। आखिरी ब्याज किस्त मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल के साथ दी जाती है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? (What is Sovereign Gold Bond Scheme?) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) स्कीम को भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चलाता है। यह फिजिकल गोल्ड का सुरक्षित विकल्प है, जिसमें स्टोरेज और शुद्धता की चिंता नहीं रहती। SGB ट्रेडेबल, ट्रांसफरेबल होते हैं और इन्हें लोन के लिए गिरवी भी रखा जा सकता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत कैसे तय होती है? (How is the price of Sovereign Gold Bonds determined?) गोल्ड बॉन्ड की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) द्वारा जारी 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले 3 कारोबारी दिनों के औसत क्लोजिंग प्राइस के आधार पर तय होती है।