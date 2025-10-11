Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Rate: सोने से ज्यादा चमक रही चांदी, इस शहर में कीमत पहुंची ₹180000 के पार; दिवाली से पहले मची खरीदने की लूट!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    Silver Rate Today: त्योहारों के मौसम में चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, कई शहरों में कीमतें 1,80,000 रुपये प्रति किलो से ऊपर चली गई हैं। 11 अक्टूबर को चांदी 6,000 रुपये महंगी हुई। चेन्नई में चांदी का भाव सबसे अधिक है। चांदी की बढ़ती मांग के कारण कई शहरों में इसकी कमी हो गई है, जिससे ज्वैलर्स ऑर्डर नहीं ले रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। Silver Rate Today: सोनो के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं। लेकिन इस रेस में चांदी भी पीछे नहीं है। कई शहरों में चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार के पार जा चुकी है। दिवाली से पहले दोनों ही धातुओं की कीमत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सोना और चांदी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, बढ़ती हुई कीमतें भी लोगों को सोना और चांदी खरीदने से रोक नहीं पा रही हैं। आज यानी 11 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में 6 हजार रुपये महंगा हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चांदी की कीमत 1,84,100 रुपये के पार जा चुकी हैं। आइए प्रमुख शहरों के चांदी के दाम जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजधानी में कितनी चमकी चांदी

    भारत की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 1,74,100 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। इस समय भारत के चेन्नई में चांदी का भाव सबसे महंगा है। यहां चांदी 1,84,100 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चांदी की कीमतें रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चांदी की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिल्वर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। भारत के कई शहरों में चांदी की कमी होने की वजह से ज्वेलर ग्राहकों से ऑर्डर तक नहीं ले रहे हैं।

    प्रमुख शहरों में चांदी के दाम

    Silver Rate Today । चांदी की कीमत
    क्रमांक शहर 1 किलो चांदी की कीमत
    1 दिल्ली 1,74,100 रुपये
    2 मुंबई 1,74,100 रुपये
    3 चेन्नई 1,84,100 रुपये
    4 अहमदाबाद 1,74,100 रुपये
    5 कोलकाता 1,74,100 रुपये
    6 हैदराबाद 1,84,100 रुपये
    7 गुरुग्राम 1,74,100 रुपये
    8 लखनऊ 1,74,100 रुपये
    9 बेंगलुरु 1,74,100 रुपये
    10 जयपुर 1,74,100 रुपये
    11 पटना 1,74,100 रुपये
    12 भुवनेश्वर 1,74,100 रुपये

    पिछले हफ्ते, भारत में प्रमुख चांदी ETF अपने आंतरिक मूल्य से काफी ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह तेज़ खुदरा माँग और भौतिक चांदी की बढ़ती कमी है। एसबीआई सिल्वर, एचडीएफसी सिल्वर और एक्सिस सिल्वर जैसे सिल्वर ईटीएफ हाल के सत्रों में 9 से 13 प्रतिशत तक चढ़े हैं। फिर भी, जहां ईटीएफ की कीमतें तेजी से बढ़ी, वहीं एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर वायदा 9 अक्टूबर को 0.6 प्रतिशत तक गिर गया, जिससे धारणा और बुनियादी बातों के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। 

    यह भी पढ़ें- आसमान छूती कीमतों के बीच चांदी की किल्लत, कोटक ने बंद किया सिल्वर ETF में नया निवेश, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर