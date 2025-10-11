Silver Rate: सोने से ज्यादा चमक रही चांदी, इस शहर में कीमत पहुंची ₹180000 के पार; दिवाली से पहले मची खरीदने की लूट!

नई दिल्ली। Silver Rate Today: सोनो के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं। लेकिन इस रेस में चांदी भी पीछे नहीं है। कई शहरों में चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार के पार जा चुकी है। दिवाली से पहले दोनों ही धातुओं की कीमत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सोना और चांदी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, बढ़ती हुई कीमतें भी लोगों को सोना और चांदी खरीदने से रोक नहीं पा रही हैं। आज यानी 11 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में 6 हजार रुपये महंगा हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चांदी की कीमत 1,84,100 रुपये के पार जा चुकी हैं। आइए प्रमुख शहरों के चांदी के दाम जानते हैं।

राजधानी में कितनी चमकी चांदी भारत की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 1,74,100 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। इस समय भारत के चेन्नई में चांदी का भाव सबसे महंगा है। यहां चांदी 1,84,100 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चांदी की कीमतें रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चांदी की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिल्वर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। भारत के कई शहरों में चांदी की कमी होने की वजह से ज्वेलर ग्राहकों से ऑर्डर तक नहीं ले रहे हैं।