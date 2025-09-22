Silver Price Hike: चांदी में ‘बड़ी उछाल’, बनाया All Time High रिकॉर्ड, कितनी हुई अब कीमत?
चांदी (Silver Price Hike) में आज 22 सितंबर सोमवार के दिन तेजी देखी जा रही है। चांदी (Silver Price Today) में इतनी तेजी हुई कि इसकी कीमत अब 130000 रुपये प्रति किलो के पार हो गई। इसमें सुबह 10.11 बजे 2000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा उछाल है। वहीं सोने में भी आज तेजी आई है।
कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर ली है। खुलते के साथ ही चांदी की कीमत 2000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है।
सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में चांदी का दाम अब कितना पहुंच चुका है।
Silver Price Hike: कितनी हुई चांदी की कीमत?
चांदी में आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही तेज रफ्तार देखी गई है इसमें सुबह 10.30 बजे के करीब 2242 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है। 1 किलो चांदी का दाम अभी 132,099 रुपये चल रहा है। चांदी ने अब तक 130,658 रुपये पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 132311 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 127100 रुपये दर्ज की गई है।
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
सुबह 10.30 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत 110,550 रुपये दर्ज की जा रही है। इसमें 703 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 110202 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 110608 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में कल शाम 22 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 110167 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था।
आपके शहर में कितनी हुई कीमत?
आज पटना में सोने का भाव सबसे कम है। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 110,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही यहां चांदी की कीमत भी सबसे कम है। पटना में 1 किलो चांदी की कीमत 22 सितंबर को 131,990 रुपये दर्ज की गई है।
भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 111,070 रुपये दर्ज की गई है। यहां चांदी की कीमत भी सबसे ज्यादा है।
