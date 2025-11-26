2026 में सोने को पीछे छोड़ देगी चांदी! सिल्वर में लगाया है पैसा तो नोट कर लीजिए ये नया टारगेट

नई दिल्ली। चांदी (Silver Prices) की कीमतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। क्योंकि, ग्लोबल सिल्वर मार्केट को एक नए संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, चीन में चांदी का भंडार एक दशक में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है, हाल ही में भारी मात्रा में चांदी लंदन भेजी गई है, ताकि उस दबाव को कम किया जा सके, जिसने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया।

शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज से जुड़े गोदामों में स्टॉक हाल ही में 2015 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज का कारोबार 9 साल से भी ज़्यादा समय में सबसे कम स्तर पर है। यह गिरावट अक्टूबर में चीन से कीमती धातु के निर्यात, करीब 660 टन से ज़्यादा हो जाने के बाद आई है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा कारोबार है।

चांदी की कीमतों पर क्या होगा असर? एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी हेड, अनुज गुप्ता ने कहा, "यह खबर यह चांदी की कीमतों के लिए सकारात्मक है, क्योंकि शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में पिछले 9 सालों में इन्वेंट्री कम है। इसका मतलब है कि मांग बढ़ी है लेकिन आपूर्ति कम है। हमारा अनुमान है कि अगले साल 2026 में चांदी $80 से $100 तक पहुँच सकती है।" यानी की चांदी की कीमतें 314000 प्रति किलोग्राम के स्तर तक जा सकती हैं।