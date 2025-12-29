Language
    Silver Price Hike: बाप रे बाप! 10 हजार से ज्यादा चढ़ी चांदी, क्यों हो रही है इतनी तेजी?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    आज 29 दिसंबर, सोमवार को चांदी में ताबड़तोड़ उछाल (Silver Price Hike) है। इससे पहले भी शुक्रवार को चांदी में ऐसी ही तेजी देखी गई थी। सुबह 10 बजे के आसप ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। आज 29 दिसंबर, सोमवार को चांदी में ताबड़तोड़ उछाल (Silver Price Hike है। इससे पहले भी शुक्रवार को चांदी में ऐसी ही तेजी देखी गई थी। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी में 9000 रुपये से ज्यादा की तेजी है। लेकिन चांदी में अचानक से इतनी तेजी क्यों आ रही है?

     Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,149 रुपये चल रही है। इसमें 10,362 रुपये प्रति किलो का उछाल है। चांदी ने अब तक 2,47,194 प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,54,174 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Hike: क्यों आ रही है तेजी?

    बीते दिनों से चांदी में लगातार तेजी जा रही है। 26 दिसंबर को चांदी में ताबड़तोड़ तेजी देखी गई थी। आज भी ये तेजी बरकरार होती हुए दिख रही है। सुबह 10.30 बजे के आसपास चांदी में 9600 रुपये प्रति किलो से ज्यादा तेजी है। 

    चांदी में ये तेजी सप्लाई कम होने के कारण है। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि सप्लाई में कमी है। इसलिए जब तक सप्लाई ये कमी बरकरार रहती है, तब तक चांदी में गिरावट जारी रहेगी। 

    आपके शहर में कितनी है चांदी का दाम?

    शहर चांदी की कीमत
    पटना ₹248,370
    जयपुर ₹249,080
    कानपुर ₹248,180
    लखनऊ ₹249,180
    भोपाल ₹249,370
    इंदौर ₹249,370
    चंडीगढ़ ₹249,110
    रायपुर ₹249,010

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार भोपाल और इंदौर में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 249,370 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही जयपुर में चांदी की कीमत सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 249,080 रुपये है।

