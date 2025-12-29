Silver Price Hike: बाप रे बाप! 10 हजार से ज्यादा चढ़ी चांदी, क्यों हो रही है इतनी तेजी?

नई दिल्ली। आज 29 दिसंबर, सोमवार को चांदी में ताबड़तोड़ उछाल (Silver Price Hike है। इससे पहले भी शुक्रवार को चांदी में ऐसी ही तेजी देखी गई थी। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी में 9000 रुपये से ज्यादा की तेजी है। लेकिन चांदी में अचानक से इतनी तेजी क्यों आ रही है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत? एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,149 रुपये चल रही है। इसमें 10,362 रुपये प्रति किलो का उछाल है। चांदी ने अब तक 2,47,194 प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,54,174 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।