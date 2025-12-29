Gold Price Today: चांदी में जोरदार तेजी, तो सोने में आई गिरावट; चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। चांदी में बीते दिनों से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हालांकि सोने में आज हल्की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज 24 कैरेट सोने और 1 किलो चांदी का भाव कितना है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इससे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10.59 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत में 23 रुपये की गिरावट है। इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने ने अब तक 1,39,501 प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 140,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।