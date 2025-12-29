Language
    Gold Price Today: चांदी में जोरदार तेजी, तो सोने में आई गिरावट; चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:18 AM (IST)

    चांदी (Silver Price Today) में बीते दिनों से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हालांकि सोने (Gold Price Today) में आज हल्की गिरावट है। आइए जानते हैं कि ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। चांदी में बीते दिनों से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हालांकि सोने में आज हल्की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज 24 कैरेट सोने और 1 किलो चांदी का भाव कितना है?

    लेकिन इससे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10.59 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत में 23 रुपये की गिरावट है। इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने ने अब तक 1,39,501 प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 140,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?

    सुबह 11.05 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 2,48,696 रुपये चल रही है। इसमें 8909 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 2,46,786 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,54,174 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है सोने और चांदी की कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹140,110 ₹248,370
    जयपुर ₹140,120 ₹249,080
    कानपुर ₹140,180 ₹248,180
    लखनऊ ₹140,180 ₹249,180
    भोपाल ₹140,290 ₹249,370
    इंदौर ₹140,290 ₹249,370
    चंडीगढ़ ₹140,140 ₹249,110
    रायपुर ₹140,090 ₹249,010


    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार भोपाल और इंदौर में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 249,370 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही जयपुर में चांदी की कीमत सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 249,080 रुपये है।

    अगर सोने की बात करें तो रायपुर में सोने की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 249,010 रुपये है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 249,370 रुपये है। 



     

