Silver Price Target 2026: इस साल कहां तक जाएगी कीमत, क्या आपको निवेश करना चाहिए; एक्सपर्ट ने बता दिया सब
दिसंबर 2025 में चांदी (Silver Price) में लगातार हलचल देखी जा रही है। चांदी में या तो जोरदार उछाल है या एक साथ हजारों की गिरावट हो रही है। इस हलचल से प ...और पढ़ें
नई दिल्ली। साल 2025 में चांदी (Silver Price) में ऐसी रैली आई कि दुनिया देखती रह गई। पिछले साल चांदी ने निवेशकों को 180 फीसदी रिटर्न दिया है। ऐसी रैली साल 1979 में देखी गई थी। चांदी में मिले आकर्षक रिटर्न के चलते ये अब निवेशकों को पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है।
हालांकि पिछले साल दिसंबर से चांदी में हलचल देखी जा रही है। मसलन एकसाथ हजारों की बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक उलझन में है कि इसमें निवेश किया जाए या नहीं। इसके साथ ही क्या इस साल भी चांदी पिछले साल जितना रिटर्न (Silver Price Target 2026) देगी?
Silver Price Target 2026: कितना देगी चांदी रिटर्न?
चांदी में निवेश और रिटर्न को लेकर हमने हाल फिलहाल में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की। केडिया कि मानें तो साल 2025 में चांदी में जैसी तेजी आई थी, उतनी तेजी शायद ही साल 2026 में देखने को मिले।
उन्होंने बताया कि चांदी में इस साल 12 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी आ सकती है। इसके साथ ही इसमें करेक्शन देखने को भी मिलेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि चांदी का इस साल बेस प्राइस 1,50,000 रुपये प्रति किलो हो सकता है। इसके साथ ही चांदी का भाव 3,00,000 रुपये के आसपास रहेगा।
यह भी पढ़ें:-सोना, तांबा या चांदी इस साल कौन कराएगा आपकी छप्पर फाड़ कमाई, एक्सपर्ट ने क्या दी सलाह?
क्या आपको निवेश करना चाहिए?
नए निवेशकों को इस समय चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरावट को देखते हुए ये लग रहा है कि चांदी का बेस प्राइस 1,50,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकता है।
एक्सपर्ट की मानें तो अभी चांदी में निवेश करने से बचें। एक बार प्राइस स्थिर हो जाए, तब आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप चांदी में निवेश करने के लिए सिल्वर ईटीएफ नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड एसआईपी चुनें। म्यूचुअल फंड एसआईपी, सिल्वर ईटीएफ से ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।