Silver Price Target 2026: इस साल कहां तक जाएगी कीमत, क्या आपको निवेश करना चाहिए; एक्सपर्ट ने बता दिया सब

नई दिल्ली। साल 2025 में चांदी (Silver Price) में ऐसी रैली आई कि दुनिया देखती रह गई। पिछले साल चांदी ने निवेशकों को 180 फीसदी रिटर्न दिया है। ऐसी रैली साल 1979 में देखी गई थी। चांदी में मिले आकर्षक रिटर्न के चलते ये अब निवेशकों को पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है।

हालांकि पिछले साल दिसंबर से चांदी में हलचल देखी जा रही है। मसलन एकसाथ हजारों की बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक उलझन में है कि इसमें निवेश किया जाए या नहीं। इसके साथ ही क्या इस साल भी चांदी पिछले साल जितना रिटर्न (Silver Price Target 2026) देगी?

Silver Price Target 2026: कितना देगी चांदी रिटर्न? चांदी में निवेश और रिटर्न को लेकर हमने हाल फिलहाल में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की। केडिया कि मानें तो साल 2025 में चांदी में जैसी तेजी आई थी, उतनी तेजी शायद ही साल 2026 में देखने को मिले।