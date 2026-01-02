सोना, तांबा या चांदी इस साल कौन कराएगा आपकी छप्पर फाड़ कमाई, एक्सपर्ट ने क्या दी सलाह?

नई दिल्ली। साल 2025 में चांदी ने निवेशकों की छप्पर फाड़ कमाई करवाई है। इसने पिछले साल 180 फीसदी तक रिटर्न दिया है। चांदी के रिटर्न को देखते हुए निवेशक इसके दीवाने हो गए हैं। वहीं गोल्ड ने भी साल 2025 में अच्छा रिटर्न दिया है।

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो गोल्ड ने साल 2025 में 80 फीसदी रिटर्न दिया है। इस बीच कई विशेषज्ञ तांबे में निवेश पर जोर दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तांबा न्यू गोल्ड बन सकता है। ऐसे में निवेशकों के बीच कन्फ्यूजन है कि उन्हें चांदी, तांबा और सोने में से किसमें निवेश करना चाहिए?

हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने कौन-से कमोडिटी पर भरोसा जताया है? क्या साल 2026 में चांदी में निवेश सही है? केडिया ने कहा कि चांदी ने साल 2025 में जैसा रिटर्न (Silver Price Hike) दिया है, उतनी ही तेजी साल 2026 में आए इसकी कम संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी के हालात देखते हुए चांदी में 12 से 15 फीसदी की तेजी देखी जा सकती है। हालांकि कुछ करेक्शन दिखने की संभावना जरूर है।

सोना, चांदी नहीं तो किसमें जताया केडिया ने भरोसा? अजय केडिया ने तांबे पर अपना भरोसा जताया है। उनका मानना है कि साल 2026 में तांबा 30 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है। वहीं कई विशेषज्ञ द्वारा भी इसे न्यू गोल्ड कहा जा रहा है। चांदी की तरह तांबे की भी सप्लाई में कमी आई है। हालांकि इसकी सप्लाई चांदी जितनी कम नहीं है।