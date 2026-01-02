Silver Price Hike: चांदी में एक बार फिर बड़ा उछाल, 6000 रुपये से ज्यादा आई तेजी; 2026 में कितनी जाएगी कीमत?

2 जनवरी 2026, शुक्रवार को चांदी में एक बार फिर जोरदार तेजी (Silver Price Hike) देखी जा रही है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Price Today) में 4000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की तेजी है। दिसंबर 2025 में भी चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो चांदी में ऐसी तेजी 1979 में देखी गई थी।

Silver Price Today:कितना है चांदी का भाव? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 2,42,224 रुपये चल रहा है। इसमें 6351 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,39,041 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,43,443 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

चांदी की तरह सोने में भी तेजी देखी जा रही है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? सुबह 10.19 बजे एमसीएक्स में सोने का भाव 1,36,619 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसमें 815 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,36,523 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,36,699 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।