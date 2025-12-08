Silver Price Target 2025: इस महीने के अंत तक कितनी होगी चांदी की कीमत, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?
नई दिल्ली। चांदी में बीते एक हफ्ते से लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है। इसके साथ ही आज भी चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर के शुरुआती दिनों में चांदी का भाव 1,60,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति किलो चल रहा था। आज इसकी कीमत एमसीएक्स में 1,80,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे एक या दो दिन चांदी में गिरावट रहें, लेकिन अगर लॉग टर्म में देखें तो चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। इसी बढ़ोतरी के चलते चांदी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज हम कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से जानेंगे कि इस महीने के अंत तक चांदी का दाम कितना पहुंच सकता (Silver Price Target 2026) है?
Silver Price Target: इस महीने के अंत तक कितनी बढ़ेगी चांदी?
कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि इस महीने के अंत तक एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम 195000 रुपये पहुंच सकती है। वहीं साल 2026 के पहले 6 महीने में चांदी 2,25,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। चांदी की कीमत में ये बढ़ोतरी सप्लाई शॉर्ट की वजह से हुई है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
शाम 5 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 182,808 रुपये चल रही है। इसमें 600 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी ने अब तक 180,974 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 183,295 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है चांदी की कीमत
|शहर
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹181,330
|जयपुर
|₹181,400
|कानपुर
|₹181,480
|लखनऊ
|₹181,480
|भोपाल
|₹181,630
|इंदौर
|₹181,630
|चंडीगढ़
|₹181,440
|रायपुर
|₹181,360
