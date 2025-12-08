Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPI से अगर गलत नंबर पर पेमेंट हो जाए तो क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? एक्सपर्ट से जानें

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    आज हम हर छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई के जरिए आप चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब आप कि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। गांव से लेकर शहर तक लगभग हर जगह आज पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल होने लगा है। यूपीआई ऐप के जरिए आप चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई आने से कैश चोरी का खतरा भी कम हुआ है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन तब क्या होगा अगर चंद मिनटों में आपकी पेमेंट गलत नंबर या यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो जाएं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या गलत नंबर पर हुई पेमेंट वापस मिल सकती है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट ने हमें क्या बताया है?

    हमने इसे लेकर रुपया पैसा के निदेशक मुकेश पांडे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम गलत अकाउंट/नंबर/यूपीआई आईडी में हुई पेमेंट वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए?

    एक्सपर्ट ने क्या कहा?

    उन्होंन कहा कि आजकल UPI पेमेंट करना जितना आसान हो गया है, उतनी ही जल्दी गलती से पैसे किसी गलत नंबर पर भेज देने के मामले भी बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गलत खाते में गए पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं।

    सबसे पहले, बिना समय गंवाए अपने बैंक की शाखा या कस्टमर केयर से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन की UPI आईडी उन्हें दें। बैंक सामने वाले व्यक्ति से राशि लौटाने का अनुरोध करता है। अगर प्राप्तकर्ता सहमत हो जाता है, तो रकम आसानी से वापस आ जाती है। लेकिन यदि वह मना कर दे, तो मामला बैंक के माध्यम से आरबीआई ओम्बड्समैन तक भी पहुंच सकता है।

    NPCI के अनुसार, साल 2024 में UPI से जुड़ी लगभग 12–15% शिकायतें गलत अकाउंट में पैसे भेजने की थीं, जिनमें से अधिकांश का समाधान तब ही हो पाया जब लोगों ने तुरंत रिपोर्ट किया। इसलिए हर बार लेनदेन करने से पहले नाम और नंबर को दोबारा जांच लेना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

    यह भी पढ़ें:-Fake Property Registry: क्या आपके जमीन पर हुई है फर्जी रजिस्ट्री? कैसे और कहां करें शिकायत; देखें हर एक डिटेल






     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US