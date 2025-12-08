UPI से अगर गलत नंबर पर पेमेंट हो जाए तो क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? एक्सपर्ट से जानें

नई दिल्ली। गांव से लेकर शहर तक लगभग हर जगह आज पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल होने लगा है। यूपीआई ऐप के जरिए आप चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई आने से कैश चोरी का खतरा भी कम हुआ है।

लेकिन तब क्या होगा अगर चंद मिनटों में आपकी पेमेंट गलत नंबर या यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो जाएं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या गलत नंबर पर हुई पेमेंट वापस मिल सकती है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट ने हमें क्या बताया है?

हमने इसे लेकर रुपया पैसा के निदेशक मुकेश पांडे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम गलत अकाउंट/नंबर/यूपीआई आईडी में हुई पेमेंट वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एक्सपर्ट ने क्या कहा? उन्होंन कहा कि आजकल UPI पेमेंट करना जितना आसान हो गया है, उतनी ही जल्दी गलती से पैसे किसी गलत नंबर पर भेज देने के मामले भी बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गलत खाते में गए पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं।

सबसे पहले, बिना समय गंवाए अपने बैंक की शाखा या कस्टमर केयर से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन की UPI आईडी उन्हें दें। बैंक सामने वाले व्यक्ति से राशि लौटाने का अनुरोध करता है। अगर प्राप्तकर्ता सहमत हो जाता है, तो रकम आसानी से वापस आ जाती है। लेकिन यदि वह मना कर दे, तो मामला बैंक के माध्यम से आरबीआई ओम्बड्समैन तक भी पहुंच सकता है।