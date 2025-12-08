Language
    Fake Property Registry: क्या आपके जमीन पर हुई है फर्जी रजिस्ट्री? कैसे और कहां करें शिकायत; देखें हर एक डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    आज रियल एस्टेट निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लोग जमकर इसमें पैसा लगा रहा है। लेकिन आजकल जमीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। जैसे जमीन

    नई दिल्ली। रियल एस्टेट निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लोग जमकर इसमें पैसा लगा रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट में लगा निवेश आपके भविष्य में काम आ सकता है। इसे लेकर धोखाधड़ी के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं। जैसे जमीन किसी और की होना लेकिन उसमें फेक रजिस्ट्री कर उसे तीसरे किसी व्यक्ति को बेच देना। अगर आपकी जमीन पर भी किसी व्यक्ति ने फेक रजिस्ट्री कर दी है, तो चलिए जानते हैं कि आप इसकी कैसे और कहां शिकायत कर सकते हैं। 

    कहां-कहां कर सकते हैं शिकायत

    • क्षेत्र के रजिस्टर या सब रजिस्ट्रार दफ्तर 
    • घर के नजदीक थाने में जाकर
    • इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के दफ्तर
    • सिविल कोर्ट पर भी जाकर संपत्ति का दावा
    • स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग

    कैसे करें शिकायत?

    अगर आपके प्लॉट पर किसी और ने फर्जी रजिस्ट्री की है, तो आप तुरंत इसकी शिकायत करें।

    • सबसे पहले ये पता चलते ही आपके जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई है, आप क्षेत्र के रजिस्टर या सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर जाएं। आप उन्हें शिकायत के दौरान ये बताए कि इस फर्जी रजिस्ट्री के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिली और न ही आपने इसकी अनुमति दी है। इसके साथ ही आप रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। 
    • रजिस्ट्रार आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक करेगा और इसके खिलाफ जरूरी एक्शन भी लेगा। इसके अलावा आप सिविल कोर्ट पर भी जाकर संपत्ति का दावा  कर सकते हैं।
    • इसके साथ ही आप अपने घर के नजदीक थाने में जाकर भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कर सकते हैं। 
    • अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से है, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में जाकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

    क्या रखें ध्यान?

    ये ध्यान रखें की  शिकायत करते समय आपके पास प्लॉट की सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होंगे, तो आप जमीन पर क्लेम नहीं कर सकते।

    वहीं जमीन खरीदने से पहले आप ये ध्यान रखें कि जो जमीन बेच रहा हो, उसी के नाम पर जमीन रजिस्टर की गई हो। ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। 

