Fake Property Registry: क्या आपके जमीन पर हुई है फर्जी रजिस्ट्री? कैसे और कहां करें शिकायत; देखें हर एक डिटेल

नई दिल्ली। रियल एस्टेट निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लोग जमकर इसमें पैसा लगा रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट में लगा निवेश आपके भविष्य में काम आ सकता है। इसे लेकर धोखाधड़ी के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं। जैसे जमीन किसी और की होना लेकिन उसमें फेक रजिस्ट्री कर उसे तीसरे किसी व्यक्ति को बेच देना। अगर आपकी जमीन पर भी किसी व्यक्ति ने फेक रजिस्ट्री कर दी है, तो चलिए जानते हैं कि आप इसकी कैसे और कहां शिकायत कर सकते हैं।