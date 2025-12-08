Language
    Silver Price Crash: धड़ाम हुई चांदी, लगभग 2000 रुपये गिरा दाम; आगे कितनी पहुंचेगी कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:16 AM (IST)

    8 दिसंबर, सोमवार को चांदी में जोरदार गिरावट (Silver Price Crash) दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे ही चांदी (Silver Price Today) लगभग 2000 रुपये प्रति किलो ग ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। 8 दिसंबर को चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सुबह 10 बजे के करीब चांदी में लगभग 2000 रुपये प्रति किलो गिर चुकी है। बीते हफ्ते भी चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा था। इस साल के अंत तक चांदी का भाव 1,80,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुका है।

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10.30 बजे करीब एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 182,050 रुपये पहुंच गई है। इसमें 1358 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 180,974 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 182,155 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    आपके शहर में कितनी है चांदी की कीमत

    शहर चांदी की कीमत
    पटना ₹181,330
    जयपुर ₹181,400
    कानपुर ₹181,480
    लखनऊ ₹181,480
    भोपाल ₹181,630
    इंदौर ₹181,630
    चंडीगढ़ ₹181,440
    रायपुर ₹181,360
     
    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार आज 8 दिसंबर को पटना में चांदी सबसे सस्ती है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 181,330 रुपये दर्ज किया गया है। इसके अलावा सबसे महंगी चांदी आज भोपाल और इंदौर में मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 181.630 रुपये दर्ज किया गया है।
     
    आइए जानते हैं कि आज देशभर में सोने का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Rates Today: कितना है सोने का भाव

    सुबह 10.30 बजे करीब एमसीएक्स में सोने की कीमत 130,550 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 88 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 130,233 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 130,617 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

