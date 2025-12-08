Silver Price Crash: धड़ाम हुई चांदी, लगभग 2000 रुपये गिरा दाम; आगे कितनी पहुंचेगी कीमत?
नई दिल्ली। 8 दिसंबर को चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सुबह 10 बजे के करीब चांदी में लगभग 2000 रुपये प्रति किलो गिर चुकी है। बीते हफ्ते भी चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा था। इस साल के अंत तक चांदी का भाव 1,80,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुका है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
सुबह 10.30 बजे करीब एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 182,050 रुपये पहुंच गई है। इसमें 1358 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 180,974 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 182,155 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है चांदी की कीमत
|शहर
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹181,330
|जयपुर
|₹181,400
|कानपुर
|₹181,480
|लखनऊ
|₹181,480
|भोपाल
|₹181,630
|इंदौर
|₹181,630
|चंडीगढ़
|₹181,440
|रायपुर
|₹181,360
