Gold Price Today: चांदी हुई धड़ाम तो सोने की चमक बढ़ी, लखनऊ से लेकर पटना तक चेक करें लेटेस्ट रेट
नई दिल्ली। 8 दिसंबर, सोमवार को सोने में हल्की तेजी है। वही चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11 बजे (Silver Price Today) चांदी लगभग 1500 रुपये गिर चुकी है। वही सोने की बात करें तो इसमें हल्की तेजी (Gold Price Today) दिख रही है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना है?
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
सुबह 11 बजे करीब एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 182,058 रुपये पहुंच गई है। इसमें 1350 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 180,974 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 182,155 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
सुबह 11बजे करीब एमसीएक्स में सोने की कीमत 130,580 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 118 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 130,233 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 130,617 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का भाव?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹130,410
|₹181,330
|जयपुर
|₹130,460
|₹181,400
|कानपुर
|₹130,460
|₹181,480
|लखनऊ
|₹130,460
|₹181,480
|भोपाल
|₹130,570
|₹181,630
|इंदौर
|₹130,570
|₹181,630
|चंडीगढ़
|₹130,430
|₹181,440
|रायपुर
|₹130,380
|₹181,360
