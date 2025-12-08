Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Price Today: चांदी हुई धड़ाम तो सोने की चमक बढ़ी, लखनऊ से लेकर पटना तक चेक करें लेटेस्ट रेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:17 AM (IST)

    8 दिसंबर, सोमवार को सोने में हल्की तेजी है। वही चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे ही चांदी (Silver Price Today) लगभग 1500 रुपये ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। 8 दिसंबर, सोमवार को सोने में हल्की तेजी है। वही चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11 बजे (Silver Price Today) चांदी लगभग 1500 रुपये गिर चुकी है। वही सोने की बात करें तो इसमें हल्की तेजी (Gold Price Today) दिख रही है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 11 बजे करीब एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 182,058 रुपये पहुंच गई है। इसमें 1350 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 180,974 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 182,155 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

    सुबह 11बजे करीब एमसीएक्स में सोने की कीमत 130,580 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 118 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 130,233 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 130,617 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    यह भी पढ़ें:-Silver Price Crash: धड़ाम हुई चांदी, लगभग 2000 रुपये गिरा दाम; आगे कितनी पहुंचेगी कीमत?

    आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का भाव?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹130,410 ₹181,330
    जयपुर ₹130,460 ₹181,400
    कानपुर ₹130,460 ₹181,480
    लखनऊ ₹130,460 ₹181,480
    भोपाल ₹130,570 ₹181,630
    इंदौर ₹130,570 ₹181,630
    चंडीगढ़ ₹130,430 ₹181,440
    रायपुर ₹130,380 ₹181,360

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार रायपुर में आज सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 130,380 रुपये दर्ज की गई है। वही भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 130,570 रुपये चल रहा है। 
     
    पटना में चांदी सबसे सस्ती है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 181,330 रुपये दर्ज किया गया है। इसके अलावा सबसे महंगी चांदी आज भोपाल और इंदौर में मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 181.630 रुपये दर्ज किया गया है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US