Silver Price Hike: दिन में दिखाई सुस्ती, रात में ताबड़तोड़ रफ्तार से भागी चांदी; कुछ घंटों में 4700 रुपए महंगी

Silver Price Hike Today: चांदी की कीमतों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दिन के कारोबार में चांदी सुस्त रही, लेकिन रात के सत्र में अचानक तेज रफ्तार पकड़ी। MCX पर 5 मार्च 2026 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ही घंटों में 4729 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी 2.32 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया। खबर लिखे जाने तक चांदी 2,08,294 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। चांदी 2,08,440 रुपए के साथ हाई लेवल पर रही, जबकि 2,02,656 रुपए के साथ लो लेवल पर रही। यह तेजी वैश्विक बाजार की मजबूती और औद्योगिक मांग से आई।

नए साल पर ढाई लाख के पार होगी चांदी? केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया (Ajay Kedia) बताते हैं कि, "साल 2025 में चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई और इसके दाम करीब 130% तक बढ़े, जिससे इसकी तेज और मोमेंटम-आधारित चाल एक बार फिर साबित हुई।

2026 के लिए आउटलुक सकारात्मक (Silver Price Target 2026) है, लेकिन सोने की तुलना में कहीं ज्यादा वोलैटाइल रहने वाला है। आगे चलकर चांदी में 20-25% तक की और तेजी की संभावना है। MCX पर कीमतें 2,45,000 से 2,50,000 रुपए (silver price mcx) के दायरे में जा सकती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव 72.5 से 74 डॉलर के आसपास दिख रहे हैं।