    Silver Price Hike: दिन में दूसरी बार चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 195000 के पार; आज कितने बढ़ गए दाम?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    Silver Price Hike Today: चांदी की कीमतों में आज भारी उछाल देखा गया। दिन में दूसरी बार, चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और कीमत 195000 को पार कर गई। बा ...और पढ़ें

    Silver Price Hike: दिन में दूसरी बार चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 195000 के पार; आज कितने बढ़ गए दाम?

    Silver Price Today: चांदी की कीमतों में गुरुवार, 11 दिसंबर को जोरदार उछाल देखने को मिला और इसने दिन में दो बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। MCX पर रात 8.15 बजे के आसपास मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 1,95,400 प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) तक पहुंच गया, जो पिछले दिन की क्लोजिंग 1,88,735 रुपए (Silver Rate Today) से 6,665 रुपए यानी 3.50% ज्यादा है। ट्रेडिंग के दौरान चांदी का लो लेवल 1,89,908 रुपए रहा। लगातार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

    *खबर अपडेट हो रही है*

