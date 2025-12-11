Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    Silver Price Hike: फेड रेट कट से रॉकेट की रफ्तार से भागी चांदी, MCX पर ₹193452 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

    नई दिल्ली। Silver Price Hike: गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025 को वायदा कारोबार (MCX) पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की, जिसका असर सोना और चांदी पर साफ दिखा। ब्याज दरों में कटौती के कारण MCX पर मार्च 2026 का चांदी वायदा ने 1,93,452 रुपये प्रति किलोग्राम (Silver Rate) का नया रिकॉर्ड हाई बनाया।

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का फरवरी 5 कॉन्ट्रैक्ट पिछले बंद भाव 1,29,796 रुपये के मुकाबले 76 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। यह और बढ़कर 1,30,599 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। MCX पर, अप्रैल 2026 के लिए सोने का वायदा भाव 619 रुपये या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 1,392 लॉट के बिजनेस टर्नओवर में 10 ग्राम के लिए 1,32,780 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

    MCX पर चांदी ने बनाया ऑल टाइम हाई

    5 मार्च, 2025 को मैच्योर होने वाले चांदी के वायदा ने भी सेशन की शुरुआत बढ़त के साथ की। यह कॉन्ट्रैक्ट पिछले बंद भाव 1,88,735 रुपये के मुकाबले MCX पर 895 रुपये की बढ़त के साथ 1,88,908 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। बाद में यह बढ़कर 1,93,452 रुपये के नए हाई पर पहुंच गया, जो 4,717 रुपये की बढ़त थी। आखिरी बार यह 3,735 रुपये या 1.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,92,470 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

    2 लाख रुपये के स्तर को टच कर सकती है चांदी

    एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, "MCX चांदी ने मजबूत वॉल्यूम और बुलिश कैंडल स्ट्रक्चर के सपोर्ट से 1,93,000 रुपये से ऊपर एक साफ ब्रेकआउट दिया है। इस जोन से ऊपर बने रहने पर 1,95,500 रुपये से 2,00,000 रुपये के टारगेट खुलते हैं। तुरंत सपोर्ट 1,84,000 रुपये पर है, जबकि गहरा सपोर्ट 1,78,000 रुपये पर है, हालांकि बड़ा ट्रेंड मजबूती से ऊपर की ओर बना हुआ है।"

    क्यों भाग रही है चांदी?

    मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटीज एनालिस्ट (कीमती मेटल रिसर्च) मानव मोदी ने कहा, "चांदी ने घरेलू और COMEX दोनों पर अब तक का सबसे ऊंचा लेवल छुआ, क्योंकि मार्केट के लोग US सेंट्रल बैंक द्वारा एक और सावधानी भरे रेट कट को समझ रहे हैं। फेड ने बंटे हुए वोट से 25-बेसिस-पॉइंट का रेट कट किया, लेकिन संकेत दिया कि उधार लेने की लागत में और गिरावट आने की संभावना नहीं है क्योंकि यह नरम होते जॉब मार्केट और स्थिर बनी हुई महंगाई पर साफ संकेतों का इंतजार कर रहा है।"

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वाइस प्रेसिडेंट, अक्षा कंबोज ने कहा, "यह मजबूत तेजी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर ट्रेंड्स की उम्मीद में ट्रेडर्स की नई बेट्स को दिखाती है।"

