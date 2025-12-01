Silver Price Hike: चांदी में आई तूफानी तेजी, लगभग 3000 रुपये चढ़ा दाम; आगे कितनी बढ़ेगी कीमत?

नई दिल्ली। 1 दिसंबर, सोमवार को चांदी (Silver Price Today) रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। चांदी में तूफानी तेजी (Silver Price Hike) है। सुबह 10 बजे के करीब चांदी में लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। सोने में भी तेजी दर्ज की गई है, हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। 29 नवंबर को चांदी ने 1,75,000 रुपये प्रति किलो पहुंचकर अब तक सभी रॉकेट तोड़ दिए थे। आज सुबह 10 बजे के करीब भी चांदी 1,73,000 रुपये से 1,74,000 रुपये प्रति किलो के बीच चल रही है।

Silver Price Today: कितना है चांदी का दाम? सुबह 10.30 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी में 2796 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। इस समय चांदी का भाव 174,433 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी ने अब तक 173,211 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 175,502 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।