Gold Price Today: चांदी बनी रॉकेट, सोने में भी तेजी; लखनऊ से लेकर पटना तक कितनी हुई 24,22 और 18 कैरेट की कीमत?

नई दिल्ली। 1 दिसंबर 2025, सोमवार को चांदी (Silver Rate) में जबरदस्त उछाल है। वही सोने (Gold Rate) में भी तेजी है। हालांकि सोने में चांदी जितनी तेजी नहीं देखी जा रही है। सुबह 10.20 बजे के आसपास सोने में 967 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वही चांदी में लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10.30 के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का भाव 1,27,980 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 967 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,895 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 127,980 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। ॉ