Silver Price Hike: रुकने का नाम नहीं ले रही चांदी, आज फिर 6000 रुपये से ज्यादा चढ़ा दाम; कितनी और आएगी बढ़ोतरी?

नई दिल्ली। बीते दिनों से चांदी में लगातार हलचल (Silver Price Hike) है। चांदी में एक साथ इतने बदलाव की वजह से फिलहाल इसमें निवेश से बचने की सलाह दी जा रही है। 5 दिसंबर, सोमवार को 1 किलो चांदी में 6000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी है। इसकी कीमत(Silver Price Today) फिर 2,50,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। चांदी के साथ आज सोने में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है।

Silver Price Hike: कितनी आई तेजी? सुबह 10.23 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 2,43,085 रुपये प्रति किलो चल रहा है। इसमें 6769 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,41,223 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,49,900 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Gold Price Today: कितनी आई सोने में बढ़ोतरी? सुबह 10.30 बजे के लगभग सोने में लगभग 1600 रुपये की बढ़ोतरी है। इस समय 10 ग्राम का सोने का दाम 1,37,351 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 1,36,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,38,200 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Outlook: 2026 में कितनी जाएगी चांदी की कीमत? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो 2025 की जैसी तेजी 2026 में देखने को मिलेगी, इसकी कम संभावना है। ऐसी तेजी आने के बाद या तो भारी गिरावट आती है या फिर एक की कीमत लंबे समय तक बनी रहेगी।