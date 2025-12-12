Silver Price Fall: ₹2 लाख के पार जाने के बाद धड़ाम गिरी चांदी, एक झटके में 8800 रुपए हुई सस्ती; क्यों आई गिरावट?
Silver Price Today: पहली बार दो लाख रुपए के पार जाने के बाद चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का भाव ₹1,92,784 रुपए प्रति किलो (Silver Rate Today on MCX) पहुंच गया।
खास बात यह है कि चांदी में यह गिरावट तब देखने को मिली, जब शुक्रवार 12 दिसंबर को चांदी ने 2,01,615 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड (Silver Price All Time High) बनाया था। यानी दिनभर में चांदी के दाम 8831 रुपए तक गिर गए। पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को चांदी 1,98,942 रुपए पर क्लोज हुई थी। इससे तुलना करें तो चांदी में 6,158 रुपए के साथ 3.10 फीसदी की जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई।
इस गिरावट का मुख्य कारण बाजार में आई अचानक परिवर्तन और निवेशकों की प्रतिक्रिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थिरता कुछ समय तक बनी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बाजार के रुझानों पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।
