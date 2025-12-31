Silver Price Today: गिरते चांदी को देख आ रहा है लालच? क्या अभी खरीद लें या करें इंतजार; क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली। ये साल चांदी (Silver Price) निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रही। दिवाली से पहले तक चांदी ने निवेशकों को ताबड़तोड़ मुनाफा दिया है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो चांदी में ऐसी रैली साल 1979 में देखी गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतनी बड़ी रैली आने के बाद चांदी में गिरावट (Silver Price Crash) आना आम है। बीते दिनों से चांदी में लगातार गिरावट जारी है। चांदी में ऐसी गिरावट को देखते हुए अब नए निवेशक इसकी ओर बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये सही समय है?

हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बात की। कब करें निवेश, एक्सपर्ट ने क्या कहा? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि चांदी में ऐसी रैली 40 साल बाद देखी गई है। चांदी में हो रही ये गिरावट आम नहीं है। नए निवेशकों को इस समय चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरावट को देखते हुए ये लग रहा है कि चांदी का बेस प्राइस 1,50,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकता है।

एक्सपर्ट की मानें तो अभी चांदी में निवेश करने से बचें। एक बार प्राइस स्थिर हो जाए, तब आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप चांदी में निवेश करने के लिए सिल्वर ईटीएफ नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड एसआईपी चुनें। म्यूचुअल फंड एसआईपी, सिल्वर ईटीएफ से ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है।