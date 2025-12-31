Language
    Silver Price Today: गिरते चांदी को देख आ रहा है लालच? क्या अभी खरीद लें या करें इंतजार; क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    साल 2025 के आखिरी दिनों में चांदी में लगातार हलचल (Silver Price) है। आज 31 दिसंबर को चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट (Silver Price Crash) है। दोपहर 12 बजे ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। ये साल चांदी (Silver Price) निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रही। दिवाली से पहले तक चांदी ने निवेशकों को ताबड़तोड़ मुनाफा दिया है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की मानें तो चांदी में ऐसी रैली साल 1979 में देखी गई थी।

    इतनी बड़ी रैली आने के बाद चांदी में गिरावट (Silver Price Crash) आना आम है। बीते दिनों से चांदी में लगातार गिरावट जारी है। चांदी में ऐसी गिरावट को देखते हुए अब नए निवेशक इसकी ओर बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये सही समय है?

    हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बात की।

    कब करें निवेश, एक्सपर्ट ने क्या कहा?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि चांदी में ऐसी रैली 40 साल बाद देखी गई है। चांदी में हो रही ये गिरावट आम नहीं है। नए निवेशकों को इस समय चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरावट को देखते हुए ये लग रहा है कि चांदी का बेस प्राइस 1,50,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकता है। 

    एक्सपर्ट की मानें तो अभी चांदी में निवेश करने से बचें। एक बार प्राइस स्थिर हो जाए, तब आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप चांदी में निवेश करने के लिए सिल्वर ईटीएफ नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड एसआईपी चुनें। म्यूचुअल फंड एसआईपी, सिल्वर ईटीएफ से ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है। 

    Silver Price Crash: क्यों हो रही है चांदी में गिरावट?

    हाल ही में हुई बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि चांदी में हो रही इस हलचल के पीछे कई कारण है। चांदी में अभी जो गिरावट आ रही है, उसका कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो चुका है। जब भी दुनियाभर में चल रही अस्थिरता ठीक होने लगती है। सोने और चांदी जैसे धातु के दाम गिरने लगते हैं।

    चांदी की इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए आम निवेशक ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने लगे। जिसकी वजह से इसकी डिमांड और बढ़ने लगी और कीमत में तेजी आई। अजय केडिया की माने तो ये गिरावट निवेशकों का प्रॉफिट बुकिंग है। 

    इसके साथ ही हाल फिलहाल में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है।

    इसलिए इस बढ़ोतरी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। चांदी का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडस्ट्री दूसरे विकल्प की ओर बढ़ने लगेगी। 

