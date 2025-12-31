Bank Holiday: कल इन राज्यों में बैंक रहेंगे बंद, कहीं आपका राज्य तो नहीं है शामिल?
कल यानी 1 जनवरी को दुनियाभर में न्यू ईयर (Bank Holiday on New year 2026) मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन है कि कल के दिन बैंक खुले रहेंगे या न ...और पढ़ें
नई दिल्ली। 1 जनवरी यानी कल गुरुवार को कई दफ्तर बंद रहेंगे। क्योंकि कल के दिन दुनियाभर में न्यू ईयर मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन है कि कल के दिन बैंक खुले रहेंगे या नहीं। 1 जनवरी के दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद है।
इसलिए अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आपके वहां बैंक खुले या नहीं?
Bank Holiday: कल कहां-कहां बंद है बैंक?
कल न्यू ईयर के साथ-साथ गैन नागाई उत्सव मनाया जाएगा। गैन नागाई के चलते कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें-
तमिलनाडु
सिक्किम
मणिपुर
मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड
वेस्ट बंगाल
मेघालय
इन सभी राज्यों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे।
अब जानते हैं कि अगले साल बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं?
Bank Holiday2026: कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
|तारीख
|कारण
|26 जनवरी 2026
|गणतंत्र दिवस
|15 फरवरी 2026
|महाशिवरात्रि
|4 मार्च 2026
|होली
|21 मार्च 2026
|ईद उल फितर
|31 मार्च 2026
|महाविर जयंती
|3 अप्रैल 2026
|गुड फ्राइडे
|1 मई
|बुद्ध पूर्णिमा
|27 मई
|बकरा ईद
|26 जून
|मोहर्रम
|15 अगस्त
|स्वतंत्रता दिवस
|25 अगस्त
|ईद-ए-मिलाद
|4 सितंबर
|जन्माष्टमी
|2 अक्टूबर
|महात्मा जयंती
|20 अक्टूबर
|दशहरा
|8 नवंबर 2025
|दिवाली
|24 नवंबर 2026
|गुरू नानक जयंती
|25 दिसंबर 2026
|क्रिसमस
बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?
अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।
