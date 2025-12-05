Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Hallmarking: सिल्वर ज्वैलरी पर HUID हॉलमार्किंग अनिवार्य; ये क्या है, कैसे करें चांदी की तुरंत प्योरिटी चेक?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    Silver jewellery HUID hallmarking: सरकार ने चांदी के गहनों पर एचयूआईडी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है, जिसका उद्देश्य गलत व्यापारिक प्रथाओं को रोकना है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चांदी के गहनों पर एचयूआईडी हॉलमार्किंग अनिवार्य: कैसे जांचें शुद्धता?

    Silver jewellery HUID hallmarking: सरकार ने अब सभी सिल्वर ज्वैलरी और सिल्वर आर्टिकल्स पर HUID (Hallmarking Unique Identification) हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। यह व्यवस्था सितंबर में शुरू की गई थी, जिसका मकसद गलत ट्रेड प्रैक्टिस रोकना और उपभोक्ताओं को शुद्धता की गारंटी देना है। सरकार के मुताबिक, योजना लागू होने के पहले तीन महीनों में 17 लाख से ज्यादा सिल्वर ज्वैलरी आइटम हॉलमार्क किए जा चुके हैं। यह दिखाता है कि ज्वैलर्स और उपभोक्ता दोनों इस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि सिल्वर हॉलमार्किंग स्कीम अभी भी वैकल्पिक है, लेकिन अगर कोई आइटम हॉलमार्क होगा तो उस पर HUID होना अनिवार्य है। इसे लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि, "चांदी के गहनों पर HUID हॉलमार्किंग बहुत जरूरी है।"

    एचयूआईडी क्या है? (What is HUID)

    एचयूआईडी 6 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो हर हॉलमार्क्ड सिल्वर आइटम पर लेज़र से अंकित किया जाता है। इसके साथ उपभोक्ता को ये भी दिखाई देता है:

    • BIS स्टैंडर्ड मार्क
    • SILVER शब्द
    • शुद्धता का ग्रेड

    इससे हर सिल्वर आइटम की डिजिटल ट्रेसिंग संभव हो जाती है, जैसे गोल्ड में HUID सिस्टम होता है।

    यह भी पढ़ें- Silver Price Hike: थमने का नाम नहीं ले रही चांदी,1400 रुपये चढ़ा दाम; एक्सपर्ट से जानें निवेश करें या बेच दें?

    सिल्वर आइटम की शुद्धता कैसे जांचें?

    उपभोक्ता BIS CARE मोबाइल ऐप (Android और iOS) पर HUID नंबर डालकर तुरंत जांच कर सकते हैं। ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है और मुफ्त है।

    ऐप पर दिखने वाली जानकारी:

    • आर्टिकल की शुद्धता
    • किस प्रकार की ज्वैलरी है
    • ज्वैलर का विवरण
    • किस हॉलमार्किंग सेंटर से जांच हुई

    HUID के तहत सबसे ज्यादा हॉलमार्क होने वाले टॉप 7 सिल्वर आर्टिकल

    क्रम आर्टिकल हॉलमार्क्ड वेट वेट शेयर फाइननेस (Fineness) श्रेणी प्रमुख विवरण
    1 सिल्वर पायल/ऐंकलेट 1,54,96,588.36 ग्राम 27% 800 ppt ज्वैलरी 90% आइटम 800 ppt फाइननेस के
    2 सिल्वर दिया/लैम्प 42,29,431 ग्राम 7% 800 एवं 925 ppt आर्टिफैक्ट 99% आइटम 800–925 ppt के
    3 सिल्वर प्लेट 38,40,202 ग्राम 7% 800 एवं 925 ppt आर्टिफैक्ट 80% आइटम 800–925 ppt के
    4 सिल्वर मूर्ति 23,73,278 ग्राम 4% 925 ppt आर्टिफैक्ट लगभग सभी 925 ppt फाइननेस के
    5 सिल्वर कॉइन 22,44,076 ग्राम 4% 990 ppt आर्टिफैक्ट 99% कॉइन 990 ppt के
    6 कमरबंद (Waist Chain) 11,48,283 ग्राम 2% 800 ppt ज्वैलरी 91% आइटम 800 ppt के
    7 ब्रेसलेट 9,83,507 ग्राम 1.70% 925 ppt ज्वैलरी 85% ब्रेसलेट 925 ppt के

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US