Silver Hallmarking: सिल्वर ज्वैलरी पर HUID हॉलमार्किंग अनिवार्य; ये क्या है, कैसे करें चांदी की तुरंत प्योरिटी चेक?

Silver jewellery HUID hallmarking: सरकार ने अब सभी सिल्वर ज्वैलरी और सिल्वर आर्टिकल्स पर HUID (Hallmarking Unique Identification) हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। यह व्यवस्था सितंबर में शुरू की गई थी, जिसका मकसद गलत ट्रेड प्रैक्टिस रोकना और उपभोक्ताओं को शुद्धता की गारंटी देना है। सरकार के मुताबिक, योजना लागू होने के पहले तीन महीनों में 17 लाख से ज्यादा सिल्वर ज्वैलरी आइटम हॉलमार्क किए जा चुके हैं। यह दिखाता है कि ज्वैलर्स और उपभोक्ता दोनों इस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं।

हालांकि सिल्वर हॉलमार्किंग स्कीम अभी भी वैकल्पिक है, लेकिन अगर कोई आइटम हॉलमार्क होगा तो उस पर HUID होना अनिवार्य है। इसे लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि, "चांदी के गहनों पर HUID हॉलमार्किंग बहुत जरूरी है।"

HUID in silver jewellery hallmarking marks a significant step forward in strengthening purity assurance and eliminating fake hallmarking practices. With HUID mandatory on voluntarily (BIS) Hallmarked Silver articles, each piece carries a unique 6-digit identification code that… pic.twitter.com/wdwEzzhySD — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) December 4, 2025 एचयूआईडी क्या है? (What is HUID) एचयूआईडी 6 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो हर हॉलमार्क्ड सिल्वर आइटम पर लेज़र से अंकित किया जाता है। इसके साथ उपभोक्ता को ये भी दिखाई देता है: BIS स्टैंडर्ड मार्क

SILVER शब्द

शुद्धता का ग्रेड इससे हर सिल्वर आइटम की डिजिटल ट्रेसिंग संभव हो जाती है, जैसे गोल्ड में HUID सिस्टम होता है।