Silver Price Hike: थमने का नाम नहीं ले रही चांदी,1400 रुपये चढ़ा दाम; एक्सपर्ट से जानें निवेश करें या बेच दें?

चांदी में लगातार तेजी (Silver Price Today) चल रही है। ये तेजी अपने चरम सीमा पर है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में तूफानी तेजी देखी (Silver Price Hike) जा रही है। सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 1800 रुपये से ज्यादा का उछाल है। हालांकि सोने में अभी हल्की तेजी है। इस समय सोने में लगभग 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है।