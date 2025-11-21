'Digital Gold से दूर रहो', SEBI की बड़ी चेतावनी; निवेशकों से क्यों कही ऐसी बात? बताया कहां करें निवेश

नई दिल्ली| डिजिटल गोल्ड में निवेश (Digital Gold Investment) करने वालों के सेबी ने एक बार फिर चेतावनी दी है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को साफ कहा कि डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उत्पाद सेबी के दायरे में आते ही नहीं हैं।

सेबी चेयरमैन ने यह बयान नेशनल कॉन्क्लेव ऑन REITs एंड InvITs–2025 के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निवेशकों को गोल्ड में रेग्यूलेटेड तरीके से निवेश करना है, तो गोल्ड ETF या अन्य ट्रेडेबल सिक्योरिटीज का विकल्प उपलब्ध है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब डिजिटल गोल्ड इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि सेबी इन प्लेटफॉर्म्स को रेग्यूलेट करे।

सेबी पहले भी दे चुका चेतावनी इससे कुछ दिन पहले ही सेबी ने निवेशकों को डिजिटल गोल्ड से सावधान किया था। सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड न तो सिक्योरिटी है, न ही कमोडिटी डेरिवेटिव। इसलिए यह पूरी तरह से SEBI के फ्रेमवर्क से बाहर है।