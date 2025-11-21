Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'Digital Gold से दूर रहो', SEBI की बड़ी चेतावनी; निवेशकों से क्यों कही ऐसी बात? बताया कहां करें निवेश

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    SEBI on Digital Gold: सेबी ने निवेशकों को डिजिटल गोल्ड से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि यह एक विनियमित उत्पाद नहीं है और इसमें जोखिम अधिक है। सेबी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड, शेयर और सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश करने की सलाह दी है। डिजिटल गोल्ड की कीमतें अस्थिर होने के कारण नुकसान हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    'Digital Gold से दूर रहो', निवेशकों को सेबी की बड़ी चेतावनी, कहा- इसमें न तो सिक्योरिटी है और न ही...

    नई दिल्ली| डिजिटल गोल्ड में निवेश (Digital Gold Investment) करने वालों के सेबी ने एक बार फिर चेतावनी दी है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को साफ कहा कि डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उत्पाद सेबी के दायरे में आते ही नहीं हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेबी चेयरमैन ने यह बयान नेशनल कॉन्क्लेव ऑन REITs एंड InvITs–2025 के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निवेशकों को गोल्ड में रेग्यूलेटेड तरीके से निवेश करना है, तो गोल्ड ETF या अन्य ट्रेडेबल सिक्योरिटीज का विकल्प उपलब्ध है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब डिजिटल गोल्ड इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि सेबी इन प्लेटफॉर्म्स को रेग्यूलेट करे।

    सेबी पहले भी दे चुका चेतावनी

    इससे कुछ दिन पहले ही सेबी ने निवेशकों को डिजिटल गोल्ड से सावधान किया था। सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड न तो सिक्योरिटी है, न ही कमोडिटी डेरिवेटिव। इसलिए यह पूरी तरह से SEBI के फ्रेमवर्क से बाहर है।

    रेगुलेटर ने चेतावनी देते हुए कहा था, "ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स में बड़े जोखिम हैं। इनमें काउंटरपार्टी और ऑपरेशनल रिस्क का खतरा अधिक होता है।" सेबी ने स्पष्ट किया कि निवेशक सुरक्षा के जो नियम रेग्यूलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लागू होते हैं, वे डिजिटल गोल्ड पर बिल्कुल लागू नहीं होते।

    यह भी पढ़ें- 'डिजिटल गोल्ड में बड़ा खतरा', ₹10 में सोना खरीदने वालों की SEBI की सख्त चेतावनी; तनिष्क-फोनपे-MMTC रडार पर!

    SEBI ने सुझाए सुरक्षित विकल्प

    सेबी ने कहा कि निवेशक इन रेग्यूलेटेड गोल्ड उत्पादों में निवेश कर सकते हैं-

    • गोल्ड ETF (म्यूचुअल फंड्स द्वारा)
    • एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट
    • इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs), जो स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड होते हैं

    इन सभी में निवेश केवल SEBI-registered इंटरमीडियरीज के जरिए किया जा सकता है और ये पूरी तरह रेग्यूलेटेड हैं। फिलहाल, सेबी का संदेश साफ हैं- डिजिटल गोल्ड से दूर रहें, और सिर्फ रेग्यूलेटेड गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश करें।

     यह भी पढ़ें- 'Gold में निवेश... घटिया तरीका', जीरोधा वाले नितिन कामथ ने क्यों कह दी इतनी बड़ी बात? समझा दिया पूरा गणित

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US