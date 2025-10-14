Language
    Silver Price Hike: MCX पर चांदी ₹1.57 लाख तो IBJA पर 1.78 लाख रुपए, कीमत में 21000 का फर्क क्यों; ये है असली वजह

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    mcx vs ibja silver price difference: त्योहारी सीजन में चांदी की कीमतों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। MCX पर चांदी की कीमत फ्यूचर्स मार्केट पर आधारित है, जबकि IBJA में स्पॉट मार्केट के आधार पर कीमतें तय होती हैं। IBJA की दरों में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और इम्पोर्ट कॉस्ट भी शामिल होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, IBJA की दर ही चांदी की असली बाजार कीमत बताती है।

    Hero Image

    MCX और IBJA पर चांदी की कीमत में 18,000 रुपए का अंतर है।

    नई दिल्ली| त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी जोरों पर है, लेकिन इस बार लोगों को चांदी की कीमतों में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। जहां MCX पर चांदी करीब 1,57,029 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रही है, वहीं IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की दर 1,78,100 रुपए प्रति किलो है। दोनों के बीच करीब 21000 रुपए से ज्यादा अंतर लोगों को हैरान कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों?

    MCX में कैसे तय होती है कीमत?

    असल में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX और IBJA की कीमतें दो अलग-अलग आधारों पर तय होती हैं। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत फ्यूचर्स मार्केट की होती है, यानी यहां सौदे भविष्य की डिलीवरी के हिसाब से किए जाते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर-रुपया विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट और निवेशकों की सट्टेबाजी जैसे फैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं।

    IBJA पर क्या है कीमत का आधार ?

    IBJA की कीमतें स्पॉट मार्केट से तय होती हैं। यानी बाजार में आज की फिजिकल चांदी की असली दर। IBJA रोज देशभर के प्रमुख ज्वेलर्स और ट्रेडर्स से रेट लेकर उसका औसत निकालती है। इसमें मेकिंग चार्ज, GST और इम्पोर्ट कॉस्ट भी जुड़ जाती है, जिससे दरें MCX से ज्यादा दिखती हैं।

    18-20 हजार रुपए का अंतर क्यों ?

    सरल शब्दों में कहें तो एमसीएक्स की कीमत ट्रेडिंग वैल्यू होती है, जबकि IBJA की कीमत खरीद-बिक्री की असली वैल्यू होती है। यही कारण है कि दोनों में अक्सर 10-20 हजार रुपए तक का अंतर देखा जाता है। त्योहारी मौसम में चांदी की मांग बढ़ने से स्पॉट मार्केट में दाम तेजी से ऊपर गए हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी-ब्याह और दशहरा-दीवाली जैसे त्योहारों में चांदी के सिक्के, बर्तन और जूलरी की डिमांड 20-25% बढ़ी है।

    MCX नहीं IBJA की कीमत असल कीमत

    कमोडिटी मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि,

    "लोग इन दिनों चांदी को सेफ इन्वेस्टमेंट और गिफ्ट आइटम दोनों के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि IBJA रेट लगातार ऊपर जा रहे हैं, जबकि MCX में दाम अंतरराष्ट्रीय रुझान से तय हो रहे हैं।"

    यानी अगर आप इस त्योहारी सीजन में चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए MCX नहीं, IBJA की दर ही असली बाजार कीमत बताती है।