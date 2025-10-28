Language
    दो घंटे से ज्यादा बीत गए फिर भी शुरू नहीं हुआ MCX में कारोबार, क्या है तीन बड़ी वजह; कब होगी ट्रेडिंग?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    MCX में सुबह 11.49 बजे तक तक कारोबार शुरू नहीं हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था सुबह 9.30 तक कारोबार शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। एमसीएक्स (Multi Commodity Exchange) के तहत सोने और चांदी जैसे कई तरह के कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। 

    नई दिल्ली। आज सुबह से ही एमसीएक्स खबरों में बना हुआ है। एमसीएक्स में आज कारोबार होने में परेशानी हो रही है। वैसे सामान्य दिनों में एमसीएक्स में सुबह 9.15 से 9.30 के बीच कारोबार शुरू हो जाता है।लेकिन आज दोपहर 12.02 बजे तक एमसीएक्स में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। 

    अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों एमसीएक्स में ट्रेडिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। आइए इसकी वजह समझ लेते हैं-

    क्यों नहीं हो रहा कारोबार?

    • एमसीएक्स में लगातार दो या तीन से ट्रेडिंग में परेशानी आ रही थी।
    • निवेशकों द्वारा दिए गए ट्रेडिंग ऑर्डर तक कन्फर्म नहीं हो रहे हैं।
    • सेटलमेंट फाइल में भी परेशानी देखने को मिली,ये समय नहीं हो रहा है।

    ये सभी परेशानी का कारण तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। एक सवाल जो सभी के मन में है कि आखिर कब तक एमसीएक्स में कारोबार शुरू हो सकता है। 

    कब होगी MCX में ट्रेडिंग शुरू?

    एमसीएक्स की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एमसीएक्स में आज कारोबार उनकी बैकअप साइट डीआर में होगा। इसमें जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी, उससे पहले सभी निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। 

    Gold Price Today: क्या है सोने का दाम?

    आज 28 अक्टूबर के दिन बिहार और झारखंड सहित कई इलाकों में छठ उत्सव भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन सोने और चांदी में कोई बढ़ोतरी आई है या नहीं। दोपहर 12.21 बजे सोने का दाम 121,043 रुपये दर्ज किया गया है।

    क्या है चांदी की कीमत?

    वहीं दोपहर 12.22 बजे चांदी की कीमत 143,460 रुपये प्रति किलो है। इसमें 93 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 145,031 रुपये है।

    (नोट:- एमसीएक्स में सोने और चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये दाम कल हुई ट्रेडिंग के है)