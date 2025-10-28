दो घंटे से ज्यादा बीत गए फिर भी शुरू नहीं हुआ MCX में कारोबार, क्या है तीन बड़ी वजह; कब होगी ट्रेडिंग?

नई दिल्ली। आज सुबह से ही एमसीएक्स खबरों में बना हुआ है। एमसीएक्स में आज कारोबार होने में परेशानी हो रही है। वैसे सामान्य दिनों में एमसीएक्स में सुबह 9.15 से 9.30 के बीच कारोबार शुरू हो जाता है।लेकिन आज दोपहर 12.02 बजे तक एमसीएक्स में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है।

अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों एमसीएक्स में ट्रेडिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। आइए इसकी वजह समझ लेते हैं- क्यों नहीं हो रहा कारोबार? एमसीएक्स में लगातार दो या तीन से ट्रेडिंग में परेशानी आ रही थी।

निवेशकों द्वारा दिए गए ट्रेडिंग ऑर्डर तक कन्फर्म नहीं हो रहे हैं।

सेटलमेंट फाइल में भी परेशानी देखने को मिली,ये समय नहीं हो रहा है। ये सभी परेशानी का कारण तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। एक सवाल जो सभी के मन में है कि आखिर कब तक एमसीएक्स में कारोबार शुरू हो सकता है।