Silver Price Down: धड़ाम से गिरी चांदी, अचानक ₹2500 से ज्यादा आई गिरावट; क्या है वजह?

नई दिल्ली। एमसीएक्स (Multi Commodity Market) में अचानक से चांदी में गिरावट (Silver Price Today) आई है। बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी में लगातार बढ़ोतरी आ रही थी। दोपहर 3.28 बजे एमसीएक्स में चांदी का भाव 2613 रुपये गिरा है। इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों से चांदी की कीमत रॉकेट बनी हुई थी।

Silver Price Down: कितनी हुई कीमत? दोपहर 3.43 बजे चांदी की कीमत 140,997 रुपये प्रति किलो चल रही है। इसमें अभी 2102 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 140,050 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 143099 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA की बात करें तो चांदी की कीमत में यहां 960 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल यानी 29 सितंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 144100 रुपये थी। आज 1 किलो चांदी की कीमत 145060 रुपये दर्ज की गई है।

Gold Price Today: सोने में भी आई गिरावट दोपहर 3.57 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत में 465 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा रही है। अभी 10 ग्राम सोने का दाम 116015 रुपये दर्ज किया गया है। सोने ने अब तक 115460 रुपये का लो रिकॉर्ड और 117788 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA में 24 कैरेट सोने का दाम 116903 रुपये दर्ज किया गया था। आपके शहर में कितनी है कीमत? शहर सोने का भाव चांदी की कीमत पटना ₹117,260 ₹143,640 जयपुर ₹117,310 ₹143,690 कानपुर ₹117,350 ₹143,750 लखनऊ ₹117,350 ₹143,760 भोपाल ₹117,440 ₹143,870 इंदौर ₹117,440 ₹143,870 चंडीगढ़ ₹117,320 ₹143,720 पटना में सोने और चांदी की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 117,260 रुपये और चांदी की कीमत 143,640 रुपये चल रही है। साथ ही भोपाल और इंदौर सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 117,440 रुपये दर्ज किया गया है।