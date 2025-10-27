IPO vs NFO: लेंसकार्ट में निवेश से पहले समझें आईपीओ और एनएफओ में क्या है अंतर, कहां मिलता है बेहतर रिटर्न?

नई दिल्ली| IPO vs NFO: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए 'NFO' और 'IPO' दोनों ही आम शब्द हैं। लेकिन बहुत से निवेशक इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि हकीकत में दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफ जहां IPO किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मौका देता है, वहीं NFO एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट खरीदने का मौका होता है। आइए समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और कहां निवेश करना ज्यादा समझदारी है?

एनएफओ क्या है? What is NFO एनएफओ यानी न्यूज फंड ऑफर (New Fund Offer) एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम की लॉन्चिंग होती है, जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) जारी करती है। इसमें निवेशक पहली बार उस स्कीम की यूनिट्स खरीदते हैं, जो आमतौर पर 10 रुपए के फेस वैल्यू पर मिलती हैं।

कीमत- कंपनी खुद तय करती है या प्राइस बैंड देती है।

कंपनी खुद तय करती है या प्राइस बैंड देती है। फंड का उपयोग- कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल विस्तार, कर्ज चुकाने, या रिसर्च के लिए करती है।

कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल विस्तार, कर्ज चुकाने, या रिसर्च के लिए करती है। जोखिम- शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होने के कारण ज्यादा होता है।

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होने के कारण ज्यादा होता है। रिटर्न- लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत बढ़ने पर निवेशकों को फायदा होता है। NFO vs IPO: दोनों में कौन बेहतर? अगर आप कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो NFO (म्यूचुअल फंड) बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप उच्च जोखिम लेकर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच रखते हैं, तो IPO आपके लिए सही हो सकता है। यानी NFO सुरक्षित और संतुलित निवेश के लिए, जबकि IPO तेज मुनाफे और मार्केट रिस्क के लिए होता है। दोनों ही निवेश के विकल्प हैं, लेकिन उद्देश्य अलग है। अपनी रिस्क कैपेसिटी और निवेश अवधि देखकर ही चुनाव करना समझदारी है।

पांच दिन में आएंगे चार बड़े आईपीओ आज 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यानी पांच दिन में चार बड़े आईपीओ आने वाले हैं। इनमें ओरकला इंडिया (Orkla India IPO), जयेश लॉजिस्टिक्स (Jayesh Logistics IPO), स्टड्स एसेसरीज (Studds Accessories IPO) और लेंसकार्ट (Lenskart IPO) जैसी कंपनियों के आईपीओ शामिल हैं।