पाम ऑयल का आयात 16% गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर, लेकिन सोया ऑयल का रिकॉर्ड आयात
Palm Oil Import in India: भारत दुनिया में वनस्पति तेलों के सबसे बड़ा खरीदार है। पाम तेल और सोया तेल के बीच कीमतों का अंतर कम होने के कारण नवंबर से अक्टूबर तक चलने वाले मार्केटिंग वर्ष 2024-25 में पाम ऑयल का आयात 5 साल में सबसे कम हुआ। दूसरी तरफ, सोया ऑयल का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है।
भारत का पाम तेल आयात (Palm Oil Import in India) मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के दौरान पांच वर्षों के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि सोया तेल की खरीद(Soybean Oil Import) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। दरअसल, बढ़ते प्रीमियम ने पाम तेल को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना दिया है।
भारत दुनिया में वनस्पति तेलों के सबसे बड़ा खरीदार है। यहां पाम तेल के कम आयात से इसके उत्पादकों, इंडोनेशिया और मलेशिया में कमोडिटी का भंडार बढ़ सकता है। इससे बेंचमार्क मलेशियाई पाम तेल वायदा कीमतों पर दबाव भी पड़ने की संभावना है।
पाम ऑयल इंपोर्ट में 15.9 प्रतिशत गिरावट
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अक्टूबर में समाप्त हुए मार्केटिंग वर्ष 2024-25 में पाम तेल का आयात एक साल पहले की तुलना में 15.9% गिरकर 75.8 लाख मीट्रिक टन रह गया। यह 2019-20 के बाद से आयात की सबसे कम मात्रा है। एसईए ने कहा कि इस वर्ष सोया तेल का आयात 59% बढ़कर रिकॉर्ड 54.7 लाख टन पर पहुंच गया। सूरजमुखी तेल की खरीद 16.3% गिरकर 29 लाख टन रह गई।
एसईए के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता ने बताया कि मार्केटिंग वर्ष के अधिकांश समय में पाम तेल, सोया तेल की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करता रहा। इस वजह से रिफाइनर सोया तेल की ओर रुख कर रहे हैं।
कुल वनस्पति तेल आयात में पाम का हिस्सा गिरा
एसईए ने बताया कि इस वर्ष भारत का कुल वनस्पति तेल आयात पिछले वर्ष के 162.3 लाख टन से मामूली रूप से बढ़कर 163.6 लाख टन हो गया। भारत के कुल वनस्पति तेल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 56% से घटकर 47% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। इसके विपरीत सोया तेल और सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी 44% से बढ़कर 53% हो गई।
भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल खरीदता है। सोया तेल और सूरजमुखी तेल का आयात अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से होता है। मेहता ने बताया कि नेपाल से भारत का रिफाइंड वनस्पति तेल आयात तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड 746,400 टन हो गया। नेपाल के निर्यात को क्षेत्रीय व्यापार समझौते के तहत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है।
वनस्पति तेल आयात पर रिकॉर्ड खर्च
एसईए के मुताबिक भारत ने 2024-25 में वनस्पति तेल के आयात पर रिकॉर्ड 1.61 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। पिछले साल इनका 1.32 लाख करोड़ रुपये का आयात किया गया था। एसईए के अनुसार, अक्टूबर में भारत का पाम तेल आयात एक महीने पहले की तुलना में 27.7% घटकर 602,381 टन रह गया, जो पिछले पांच महीने का सबसे निचला स्तर है।
सोया तेल का आयात 17.2% घटकर 454,619 टन रह गया, जबकि सूरजमुखी तेल का आयात 5.4% घटकर 260,548 टन पर आ गया। त्योहारी सीजन के लिए शुरुआती महीनों में भारी खरीदारी के बाद रिफाइनरियों द्वारा कटौती करने से भारत का कुल खाद्य तेल आयात अक्टूबर में महीने-दर-महीने 20% घटकर 13.3 लाख टन रह गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।