ये क्या! भारत में नहीं आने दी जाएगी चांदी, सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला; आप पर होगा कोई असर?

आज 1 किलो चांदी (Silver Price) और 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग बराबर है। लोग निवेश के लिए ज्यादातर चांदी को ही चुनते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। बुधवार में जारी हुई एक नोटिफिकेशन के जरिए ये पता चला है कि सरकार ने विदेशों से आयात होने वाली चांदी के गहनों पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों?

नई दिल्ली। आज सोना और चांदी सिर्फ रीति रिवाज के उद्देश्य से नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी खरीदा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने से ज्यादा रिटर्न चांदी में है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया भी रिटर्न को ध्यान में रखते हुए चांदी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

चांदी को लेकर सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के जरिए सभी को ये सूचित किया गया कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक विदेश से होने वाले चांदी के गहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी को चांदी के आभूषण आयात करने हैं तो उन्हें डीजीएफटी से अनुमति लेनी होगी।