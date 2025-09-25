Language
    ये क्या! भारत में नहीं आने दी जाएगी चांदी, सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला; आप पर होगा कोई असर?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:42 PM (IST)

    आज 1 किलो चांदी (Silver Price) और 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग बराबर है। लोग निवेश के लिए ज्यादातर चांदी को ही चुनते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। बुधवार में जारी हुई एक नोटिफिकेशन के जरिए ये पता चला है कि सरकार ने विदेशों से आयात होने वाली चांदी के गहनों पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों?

    ये क्या! भारत में नहीं आने दी जाएगी चांदी, सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

     नई दिल्ली। आज सोना और चांदी सिर्फ रीति रिवाज के उद्देश्य से नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी खरीदा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने से ज्यादा रिटर्न चांदी में है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया भी रिटर्न को ध्यान में रखते हुए चांदी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

    चांदी को लेकर सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के जरिए सभी को ये सूचित किया गया कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक विदेश से होने वाले चांदी के गहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी को चांदी के आभूषण आयात करने हैं तो उन्हें डीजीएफटी से अनुमति लेनी होगी। 

    अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ?

    क्या है वजह?

    सरकार ने चांदी के आयात पर इसलिए रोक लगा दी है, ताकि चांदी की आभूषणों के आड़ में होने वाली बड़े पैमाने पर आयात को रोका जा सके। सरकार का मानना है कि कुछ व्यापारियों द्वारा एफटीए (Free Trade Agreement) का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।

    डीजीएफटी ने ये नोटिस किया है कि अप्रैल से जून 2024-25 और अप्रैल से जून 2025-26 के बीच प्रीफेशनल ड्यूटी में लगातार छूट दी जा रही थी, जिससे लगातार आयात बढ़ रहे थे। बाहर से आयात बढ़ने से इसका प्रभाव घरेलू मार्केट पर पड़ रहा है। इससे घरेलू बाजार के रोजगार पर भी असर हो रहा है।

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा करने से भारत के घरेलू बाजार में काम करने वाली व्यापारियों को अवसर मिलेंगे। वहीं छोटे और मध्यम व्यवसायों के हितों की रक्षा होगी।

