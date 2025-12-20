Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। इस पूर्वानुमान ...और पढ़ें

    2026 में सोने के दाम छुएंगे आसमान तो कच्चे तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, गोल्डमैन ने कर दी भविष्यवाणी

    नई दिल्ली। सोने की रिकॉर्ड तोड़ रैली और कच्चे तेल में लगातार कमजोरी इस साल ग्लोबल कमोडिटीज की दो खास बातें रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप का मानना है कि ये दोनों ट्रेंड 2026 तक जारी रहेंगे। यानी अगले साल सोना इसी रफ्तार से भागता रहेगा और कच्चा तेल सुस्ती के साथ ही ट्रेड करता रहेगा।

    डैन स्ट्रुइवेन और सामंथा डार्ट सहित एनालिस्ट्स ने 18 दिसंबर के एक नोट में कहा कि बुलियन अगले साल एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। यानी सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। जो लोग अगले साल सोने के सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ा झटका है।

    2026 में कितना भागेगा सोना और कच्चा तेल?

    गोल्डमैन सैक्स अपने बेस केस में दिसंबर 2026 तक सोने की कीमतें 14% बढ़कर $4,900 प्रति औंस हो जाएंगी, जैसा कि उसने गुरुवार को एक नोट में कहा, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा डाइवर्सिफिकेशन के संभावित विस्तार के कारण इस नजरिए में बढ़ोतरी के जोखिमों का भी ज़िक्र किया। सोने के लिए बेस केस $4,900 प्रति औंस तक रैली करना है, जिसमें ऊपर जाने का जोखिम है। 28.3495 ग्राम सोना 4,38,929 रुपये तक जा सकता है।

    इसके उलट, तेल को गिरावट का खतरा है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि ब्रेंट और WTI कच्चे तेल की कीमतें और गिरकर 2026 में औसतन $56 प्रति बैरल और $52 प्रति बैरल हो जाएंगी। इसमें आगे कहा गया है, "बड़े सप्लाई में रुकावट या OPEC द्वारा प्रोडक्शन में कटौती को छोड़कर, 2026 के बाद बाजार को फिर से संतुलित करने के लिए 2026 में तेल की कम कीमतों की जरूरत होगी।"

    क्या 2026 में बढ़ेगी तांबे की कीमत?

    बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2026 में तांबे की कीमत स्थिर रहेगी और उसके बेस केस के तहत औसत कीमत $11,400 प्रति मीट्रिक टन होगी। इसमें यह माना गया है कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी जब तक 2026 के मध्य में यह घोषणा नहीं हो जाती कि अमेरिका 2027 में रिफाइंड तांबे पर टैरिफ लगाएगा।

    गोल्डमैन ने कहा, "तांबे की कीमतों में हालिया तेजी और 2026 में हमारे अपेक्षित स्थिरीकरण के बावजूद, यह हमारी 'पसंदीदा' औद्योगिक धातु बनी हुई है, खासकर लंबे समय में, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन - जो तांबे की लगभग आधी मांग को बढ़ाता है - संरचनात्मक रूप से मजबूत मांग वृद्धि का संकेत देता है और क्योंकि तांबे की खदानों की आपूर्ति अद्वितीय बाधाओं का सामना कर रही है।"

