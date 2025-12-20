2026 में सोने के दाम छुएंगे आसमान तो कच्चे तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, गोल्डमैन ने कर दी भविष्यवाणी

नई दिल्ली। सोने की रिकॉर्ड तोड़ रैली और कच्चे तेल में लगातार कमजोरी इस साल ग्लोबल कमोडिटीज की दो खास बातें रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप का मानना है कि ये दोनों ट्रेंड 2026 तक जारी रहेंगे। यानी अगले साल सोना इसी रफ्तार से भागता रहेगा और कच्चा तेल सुस्ती के साथ ही ट्रेड करता रहेगा।



डैन स्ट्रुइवेन और सामंथा डार्ट सहित एनालिस्ट्स ने 18 दिसंबर के एक नोट में कहा कि बुलियन अगले साल एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। यानी सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। जो लोग अगले साल सोने के सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ा झटका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2026 में कितना भागेगा सोना और कच्चा तेल? गोल्डमैन सैक्स अपने बेस केस में दिसंबर 2026 तक सोने की कीमतें 14% बढ़कर $4,900 प्रति औंस हो जाएंगी, जैसा कि उसने गुरुवार को एक नोट में कहा, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा डाइवर्सिफिकेशन के संभावित विस्तार के कारण इस नजरिए में बढ़ोतरी के जोखिमों का भी ज़िक्र किया। सोने के लिए बेस केस $4,900 प्रति औंस तक रैली करना है, जिसमें ऊपर जाने का जोखिम है। 28.3495 ग्राम सोना 4,38,929 रुपये तक जा सकता है।



इसके उलट, तेल को गिरावट का खतरा है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि ब्रेंट और WTI कच्चे तेल की कीमतें और गिरकर 2026 में औसतन $56 प्रति बैरल और $52 प्रति बैरल हो जाएंगी। इसमें आगे कहा गया है, "बड़े सप्लाई में रुकावट या OPEC द्वारा प्रोडक्शन में कटौती को छोड़कर, 2026 के बाद बाजार को फिर से संतुलित करने के लिए 2026 में तेल की कम कीमतों की जरूरत होगी।"