Gold-Silver Purity: कैरेट से पता चलता है कितना शुद्ध है सोना, चांदी की शुद्धता कैसे पता लगा सकते हैं?

हमारे देश में आज भी लोग सिर्फ निवेश के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पारंपरिक वजह से सोने और चांदी को खरीदते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 22 कैरेट सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। वही इस साल चांदी के दाम ने भी आसमान छू लिया है।

बढ़ती कीमतों की वजह से लोग कम शुद्धता वाली चांदी या सोना खरीदने लगे हैं। अगर आप भी हाल फिलहाल में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। कीमत बढ़ने की वजह से कम कैरेट या शुद्धता वाली चांदी खरीद रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपकी मदद सकता है।