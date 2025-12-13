Gold-Silver Purity: कैरेट से पता चलता है कितना शुद्ध है सोना, चांदी की शुद्धता कैसे पता लगा सकते हैं?
अगर आप भी हाल फिलहाल में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से कम कैरेट या शुद्धता वाली चांदी खरीद रहे हैं, तो ये आर्ट ...और पढ़ें
हमारे देश में आज भी लोग सिर्फ निवेश के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पारंपरिक वजह से सोने और चांदी को खरीदते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 22 कैरेट सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। वही इस साल चांदी के दाम ने भी आसमान छू लिया है।
बढ़ती कीमतों की वजह से लोग कम शुद्धता वाली चांदी या सोना खरीदने लगे हैं। अगर आप भी हाल फिलहाल में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। कीमत बढ़ने की वजह से कम कैरेट या शुद्धता वाली चांदी खरीद रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपकी मदद सकता है।
सबसे पहले जानते हैं कि किस कैरेट में कितनी शुद्धता होती है?
कितना शुद्ध है आपका सोना?
|कैरेट
|कितना शुद्ध?
|24 कैरेट
|99.90%
|22 कैरेट
|91.60%
|18 कैरेट
|75%
|14 कैरेट
|58.30%
|12 कैरेट
|50%
|10 कैरेट
|41.70%
|9 कैरेट
|37.50%
अब चांदी की बात कर लेते हैं।
999, 958, 925 से कैसे पहचाने शुद्धता?
|चांदी
|कितनी शुद्धता
|999
|99.90%
|958
|95.80%
|925
|92.50%
|800
|80.00%
यह भी पढ़ें:-Scheme for Womens: कमाल की है ये स्कीम, बिना गारंटी के मिलता है 3 लाख तक का लोन, कैसे उठाएं फायदा?
अक्सर हमारे मन में गोल्ड ज्वैलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज को लेकर भी कन्फ्यूजन रहती है। ये आमतौर पर दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है-
पहला प्रति ग्राम के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कोई ज्वैलरी शॉप 500 प्रति ग्राम चार्ज बताएगा। अगर आप इस दुकानदार से 10 ग्राम सोना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मेकिंग चार्ज 5000 रुपये होगा।
दूसरा प्रतिशत के हिसाब से भी मेकिंग चार्ज लगाया जाता है। मान लीजिए गोल्ड ज्वैलरी की कीमत 1 लाख रुपये है। इस तरह से मान लीजिए मेकिंग चार्ज 10 फीसदी है, तो ये ज्वैलरी की कोस्ट यानी 1 लाख रुपये पर लगेगा। इस तरह से मेकिंग चार्ज 10 हजार रुपये हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।