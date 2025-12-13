Scheme for Womens: कमाल की है ये स्कीम, बिना गारंटी के मिलता है 3 लाख तक का लोन, कैसे उठाएं फायदा?
Scheme for Womens:केंद्र और राज्य सरकार आए दिन महिलाओं के हित के लिए योजनाएं लाती रहती है। आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बात करेंगे। इस योजना के त ...और पढ़ें
नई दिल्ली। महिलाओं के हित के लिए सरकार आए दिन योजनाएं लाती रहती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कई योजनाएं चलातीरहती है। इनमें से ही एक योजना है, उद्योगिनी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के 3 लाख तक का लोन मिल जाता है।
खास बात ये है कि इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती। इस योजना का फायदा कर्नाटक की महिलाएं ही ले सकती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत आप 88 तरह के अलग-अलग उद्योग में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
अब सवाल है कि क्या इस योजना का फायदा हर कोई उठा सकता है?
किन्हें मिलता है योजना का लाभ?
- 18 से 55 साल की महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती है।
- हालांकि ये ध्यान रखें कि इस योजना का फायदा उन्हें ही मिलता है, जिनकी परिवार की सालाना आय 1.5 लाख से कम हो।
कितनी मिलती है सब्सिडी?
- इस योजना के तहत एससी या एसटी महिलाओं को सरकार की ओर से 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है।
- वहीं जनरल कैटेगरी वाली महिलाओं को 30 फीसदी तक यानी 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिल जाती है।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
अप्लाई का तरीका जानने से पहले ये देखते हैं कि आपको अप्लाई करते वक्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी?
कौन- कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
क्योंकि ये लोन महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आपको ये बताना होगा कि आप क्या नया बिजनेस शुरू करना चाहती है। जैसे ब्यूटी पार्लर खोलना, सिलाई का काम करना इत्यादि।
कहां करें अप्लाई?
आप इस स्कीम का लाभ पाने के लिए अपने घर के नजदीकी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त अपने पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।