Gold Silver Price: फिर धड़ाम गिरे सोना-चांदी के दाम, 4100 रुपए तक कम हुई कीमत; अब क्या हैं नए रेट?

नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दाम में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) पर सोना 2,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,100 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। पिछले कुछ दिनों से चल रही तेजी अब थम गई है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों दोनों को राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि डॉलर में मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से कीमतों में यह गिरावट आई है। आइए जानते हैं, आज सोना और चांदी के ताजा दाम क्या हैं और आने वाले दिनों में रेट्स में क्या बदलाव संभव हैं।

MCX पर क्या हैं सोना चांदी के भाव? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। 24 कैरेट गोल्ड में 2169 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम की कमी आई। शाम 6 बजे तक इसकी कीमत 1,21,935 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो गुरुवार को 1,24,104 रुपए थी। वहीं चांदी में 2708 रुपए (silver rate today) प्रति किलोग्राम की कमी आई। शुक्रवार को चांदी 1,45,804 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी, जबकि एक दिन पहले यानी गुरुवार को इसकी कीमत 1,48,512 रुपए थी।