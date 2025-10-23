Language
    Gold Silver Price: इन तीन कारणों से तेजी से गिरे सोना-चांदी के दाम, दो दिन गिरावट के बाद आज आई तेजी; अब क्या हैं रेट?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: दीवाली के बाद सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिसके मुख्य कारण त्योहारी सीजन के बाद मांग में कमी और वैश्विक बाजार में बिकवाली रहे। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट आई, लेकिन अगले दिन बाजार में थोड़ा सुधार हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है।

    Hero Image

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला।

    नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: दीवाली जाते ही सोने-चांदी में भारी गिरावट आई। जहां अंतराष्ट्रीय बाजार में 12 साल की रिकॉर्ड कमी आई, तो वहीं घरेलू बाजार तेज गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट 21 अक्टूबर को वैश्विक बाजार में बिकवाली और दिवाली-धनतेरस के बाद खरीदारी कम होने के कारण आई। दिसंबर 25 एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई और यह दिन के दौरान 4,021.91 डॉलर तक पहुंच गया।

    सिल्वर फ्यूचर्स में भी करीब 2% की गिरावट हुई और यह 46.82 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। हालांकि, गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स थोड़े सुधर कर 4,102 डॉलर और 47 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, घरेलू बाजार में 22 अक्टूबर को आई गिरावट के बाद 23 अक्टूबर को बाजार संभला और सोना-चांदी में फिर तेजी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर त्योहारी सीजन खत्म होते ही सोना-चांदी के भाव इतनी तेजी से क्यों गिरे?

    MCX और IBJA पर क्या है सोने का रेट?

    Gold Price Today: सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के आज के रेट क्या हैं? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 22 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड में 6% की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 7500 रुपए से ज्यादा की कमी दर्ज हुई और सोना 1,21,857 रुपए पर क्लोज हुआ। जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर यह कीमत 1,23,907 रुपए तक आ गई। वहीं 23 अक्टूबर क सोना में सुधार हुआ। MCX पर 1855 रुपए की बढ़त के साथ 1.52 फीसदी की तेजी आई। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,712 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गईं।

    MCX और IBJA पर क्या हैं चांदी के दाम?

    Silver Price Today: एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 2.04 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 2,972 रुपए की तेजी के साथ 1,48,309 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह कीमत 1,45,558 रुपए थी। वहीं आईबीजेए पर यह कीमत 1,51,200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इसमें पिछले दिन 1,52,501 रुपए के मुकाबले 1301 रुपए की कमी आई।

    आखिर क्यों गिरे सोना-चांदी के भाव?

    सोना-चांदी के तेजी से गिरने के पीछे तीन मुख्य कारण हैंः

    • पहला- त्योहारी खरीदारी में कमीः दीवाली और धनतेरस के दौरान सोना-चांदी की मांग बढ़ती है। त्योहार खत्म होने के बाद मांग कम हुई, जिससे कीमतें गिरीं।
    • दूसरा- प्रॉफिट-बुकिंग: रिकॉर्ड हाई के बाद निवेशकों ने मुनाफा लेने के लिए सोना और चांदी बेची।
    • तीसरा- वैश्विक बाजार में गिरावट: 21 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में सोना 6% और चांदी 7% तक गिर गई। वहीं 22 अक्टूबर को भी गोल्ड में 6 फीसदी और चांदी में 4 फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज हुई। हालांकि, भारत की कीमतें अब ग्लोबल ट्रेंड के साथ तालमेल बैठा रही हैं।

    एक्सपर्स्ट्स का मानना है कि इस साल गोल्ड ने खुद को सबसे बेहतर एसेट साबित किया है। साल की शुरुआत से अब तक 56% तक रिटर्न दे चुका है। इधर, 24 अक्टूबर को आने वाले अमेरिकी CPI डेटा और फेडरल रिजर्व की नीति से भी कीमतों में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में और गिरावट दर्ज हो सकती है।