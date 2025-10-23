Gold Silver Price: इन तीन कारणों से तेजी से गिरे सोना-चांदी के दाम, दो दिन गिरावट के बाद आज आई तेजी; अब क्या हैं रेट?

नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: दीवाली जाते ही सोने-चांदी में भारी गिरावट आई। जहां अंतराष्ट्रीय बाजार में 12 साल की रिकॉर्ड कमी आई, तो वहीं घरेलू बाजार तेज गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट 21 अक्टूबर को वैश्विक बाजार में बिकवाली और दिवाली-धनतेरस के बाद खरीदारी कम होने के कारण आई। दिसंबर 25 एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई और यह दिन के दौरान 4,021.91 डॉलर तक पहुंच गया।

सिल्वर फ्यूचर्स में भी करीब 2% की गिरावट हुई और यह 46.82 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। हालांकि, गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स थोड़े सुधर कर 4,102 डॉलर और 47 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, घरेलू बाजार में 22 अक्टूबर को आई गिरावट के बाद 23 अक्टूबर को बाजार संभला और सोना-चांदी में फिर तेजी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर त्योहारी सीजन खत्म होते ही सोना-चांदी के भाव इतनी तेजी से क्यों गिरे?

यह भी पढ़ें- Gold Silver Investment: पहली बार कर रहे हैं निवेश? तो गोल्ड-सिल्वर म्यूचुअल फंड बना सकता है मालामाल; 6 पॉइंट में समझें MCX और IBJA पर क्या है सोने का रेट? Gold Price Today: सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के आज के रेट क्या हैं? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 22 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड में 6% की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 7500 रुपए से ज्यादा की कमी दर्ज हुई और सोना 1,21,857 रुपए पर क्लोज हुआ। जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर यह कीमत 1,23,907 रुपए तक आ गई। वहीं 23 अक्टूबर क सोना में सुधार हुआ। MCX पर 1855 रुपए की बढ़त के साथ 1.52 फीसदी की तेजी आई। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,712 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गईं।

MCX और IBJA पर क्या हैं चांदी के दाम? Silver Price Today: एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 2.04 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 2,972 रुपए की तेजी के साथ 1,48,309 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह कीमत 1,45,558 रुपए थी। वहीं आईबीजेए पर यह कीमत 1,51,200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इसमें पिछले दिन 1,52,501 रुपए के मुकाबले 1301 रुपए की कमी आई।