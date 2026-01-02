Language
    Gold Price Today: सोने और चांदी में जोरदार उछाल, चेक करें पटना से लेकर रायपुर तक लेटेस्ट रेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:38 AM (IST)

    2 जनवरी, शुक्रवार को सोने (Gold Price Today) में जबरदस्त उछाल है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ तेजी देखी जा रही है। सुबह 11 बजे के आस ...और पढ़ें

    2 जनवरी, शुक्रवार को सोने (Gold Price Today) में जबरदस्त उछाल है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ तेजी देखी जा रही है। सुबह 11 बजे के आसपास चांदी में 7000 रुपये प्रति किलो की तेजी है। अगर सोने की बात करें इसमें 970 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है?

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना है सोने का दाम?

    सुबह 11 बजे के आसपास  एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,760 रुपये चल रही है। इसमें 956 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 1,36,523 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,35,804 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 11 बजे के लगभग एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 2,43,782 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसमें 7909 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,39,041 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,43,782 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹136,720 ₹241,950
    जयपुर ₹136,690 ₹241,600
    कानपुर ₹136,750 ₹241,690
    लखनऊ ₹136,750 ₹241,690
    भोपाल ₹136,860 ₹241,880
    इंदौर ₹136,860 ₹241,880
    चंडीगढ़ ₹136,710 ₹241,630
    रायपुर ₹136,660 ₹241,530

    ऊपर दी गई टेबल के मुताबिक रायपुर में सोना आज सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 136,660 रुपये चल रही है। इसके साथ ही आज भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 136,860 रुपये चल रहा है। 

    इसके साथ ही जयपुर में चांदी का भाव सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी 241,600 रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में चांदी का दाम सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 241,880 रुपये में मिल रही है। 

      

