Gold Price Today: सोने और चांदी में जोरदार उछाल, चेक करें पटना से लेकर रायपुर तक लेटेस्ट रेट

2 जनवरी, शुक्रवार को सोने (Gold Price Today) में जबरदस्त उछाल है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ तेजी देखी जा रही है। सुबह 11 बजे के आसपास चांदी में 7000 रुपये प्रति किलो की तेजी है। अगर सोने की बात करें इसमें 970 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है?

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितना है सोने का दाम? सुबह 11 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,760 रुपये चल रही है। इसमें 956 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 1,36,523 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,35,804 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।