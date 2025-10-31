Language
    Gold Silver Price: फिर भाग रहे हैं सोना-चांदी के दाम, आज गोल्ड में 1196 तो सिल्वर में 2359 रुपये की आई तेजी

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: आज सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। सोने की कीमत में 1196 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जिससे यह 120815 रुपये रुपये पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत में भी 2359 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है, और यह 149142 रुपये पर कारोबार कर रही है।

    नई दिल्ली। Gold Silver Price Today:  दीपावली के बाद सोने में लगातार 10 दिनों तक जारी गिरावट का दौर खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर से दोनों धातुओं की कीमतें रफ्तार पकड़ रही है। आज यानी शुक्रवार 31 अक्टूबर को सोना और चांदी में तेजी देखी गई। IBJA यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज ताजा रेट जारी कर दिए हैं। दोनों ही धातुओं की कीमतों में तेजी देखी गई है। यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है। आज गोल्ड में 2359 रुपये की तेजी तो सिल्वर में 1196 रुपये की तेजी आई है।

    आज कितने में मिल रहा है सोना?

    इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज यानी 31 अक्टूबर को देशभर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना का औसत रेट 120815 रुपये है। वहीं, कल शाम यानी 30 अक्टूबर की शाम को यह कीमत 119619 रुपये थी। यानी 24 कैरेट 10 ग्राम सोना रात से दिन होने में 1196 रुपये महंगा हो गया। वहीं, अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 30 अक्टूबर की शाम को 119140 रुपये में था और आज 31 अक्टूबर की सुबह इसकी कीमत 120331 है। यानी इसकी कीमत 1191 रुपये बढ़ी है।

    यहां दी गया सोना का औसत भाव है। यह भाव देश के अलग-अलग सर्राफा बाजारों के आधार पर निकाला जाता है। इसलिए इसे देश का औसत भाव कहा जाता है। हालांकि, अलग-अलग सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें इससे थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे हो सकती हैं।

    आज कितने में बिक रही है चांदी?

    31 अक्टूबर 2025 को सोना तो महंगा हुआ ही है। सोना के साथ-साथ चांदी भी महंगी हुई है। आज चांदी की कीमतों में 2359 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 30 अक्टूबर को चांदी 146783 रुपये प्रति किलो में बिक रही थी। वहीं, आज यानी 31 अक्टूबर 2025 की सुबह एक किलो चांदी की कीमत 149142 रुपये है। चांदी की कीमतों में अब एक बार फिर से तेजी देखने को मिलने लगी है। दीपावली के बाद इसके दाम सस्ते हुए थे। लेकिन अब इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसके दाम और भी बढ़ सकते हैं। 

